PRI acusa al Gobierno Federal de minimizar derrame petrolero en el Golfo de México

El diputado federal Rubén Moreira Valdez, del PRI, denunció que el derrame de petróleo en el Golfo de México constituye una tragedia ambiental que, aseguró, fue minimizada por el Gobierno Federal.

Durante el programa “Peras, Manzanas y Naranjas”, señaló que la contaminación se ha extendido por más de 630 kilómetros de mar, que comparó con la distancia entre la Ciudad de México y San Luis Potosí.

“Es como estar en la Ciudad de México e irse por tierra a San Luis Potosí y ver en la orilla de la carretera petróleo”, enfatizó.

En ese contexto, informó que presentó en la Cámara de Diputados una solicitud de comparecencia para funcionarios de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aunque advirtió que podría ser bloqueada por la mayoría legislativa. “Se están convirtiendo en cómplices de todo esto”, acusó.

Por su parte, el ambientalista Ignacio Loera alertó sobre daños severos a ecosistemas clave como manglares y arrecifes de coral, así como riesgos para especies protegidas. Asimismo, advirtió sobre posibles afectaciones a la salud humana.

“De los 52 aproximadamente puntos contaminados, por lo menos la mitad está siendo atendida, prácticamente o en su mayoría, por las personas civiles, por las comunidades, por los grupos indígenas sin apoyo del gobierno”, señaló.

Loera agregó que en algunas zonas se prevé la suspensión de actividades pesqueras hasta por dos años, lo que ya impacta económicamente a comunidades costeras que no pueden pescar ni comercializar productos del mar.

En tanto, el abogado Miguel Ángel Sulub subrayó que el incidente podría estar relacionado con la falta de mantenimiento en la infraestructura petrolera.

Recordó que el presupuesto en este rubro ha disminuido cerca de 43 por ciento durante la actual administración, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr