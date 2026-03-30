Advierte Sheinbaum escalada de reclamos por muerte de mexicanos bajo custodia del ICE

Ante la muerte de otro mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el Gobierno de México escalará en los reclamos hechos al gobierno de Donald Trump, al iniciar un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este fin de semana, se registró el fallecimiento de otro connacional que se encontraba detenido por autoridades migratorias que tuvo que ser trasladado a un hospital, donde fue que falleció, sin que se aclarara el motivo de la muerte.

Con esto, ya suman 14 paisanos que pierden la vida en el contexto de las detenciones ordenadas por el gobierno de Donald Trump, desde su llegada el pasado 20 de enero de 2025.

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En este tenor, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que ya no sólo se recurrirá a las notas diplomáticas, sino que se tomarán “más medidas de reclamo”.

Entre estas, se contempla la participación del Gobierno de México en la presentación de un Amicus Curiae, que se presentó desde el 26 de enero de 2026.

Además, se sostendrán visitas y reuniones con familiares de las personas que han fallecido en estos centros de detención, así como con el Inmigrant Defenders Law Center y la coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes, a fin de que haya mayor presión a las autoridades estadounidenses.

Una tercera acción que se emprenderá será el envío de cartas a los legisladores federales estadounidenses, por medio de la Embajada de México en aquel país, a fin de exponer la deficiente atención médica que se da en los centros de atención.

Además de esto, se espera que este mismo lunes el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, sostenga una conversación con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Jonhson, sobre el envío de cartas al fiscal de California.

La quinta acción a emprender será la presentación de una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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FGR