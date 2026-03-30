Aseguran 2.18 millones de litros de huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) aseguraron este domingo dos millones 189 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita en un predio rústico ubicado en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, en lo que las autoridades señalaron como el decomiso de combustible robado más importante registrado en lo que va del 2026.

El operativo se ejecutó mediante una orden de cateo autorizada por un juez de control federal y tuvo como escenario el Rancho San Cristóbal, situado en la intersección de la carretera a Monterrey y el Libramiento Reynosa Sur, a unos 30 minutos al poniente de la ciudad.

El Dato: Una jueza federal negó el amparo promovido por la defensa del contraalmirante Fernando Farías Laguna para evitar su detención por un caso de huachicol fiscal.

La acción derivó de una denuncia anónima que elementos de la GN canalizaron a través de un Informe Policial Homologado (IPH) a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

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Además del hidrocarburo, cuyo tipo específico no fue detallado por la autoridad, las fuerzas federales también incautaron 49 tanques tipo Frac Tank, 19 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, una motobomba, un montacargas, así como diversos tanques metálicos, así como cilíndricos. El inmueble quedó igualmente asegurado y a disposición del Ministerio Público Federal.

La Fiscalía Federal en Tamaulipas, adscrita a la FECOR, inició formalmente una carpeta de investigación por delitos en materia de hidrocarburos. El expediente se integró con base en el reporte de la Guardia Nacional para “deslindar responsabilidades y determinar la situación legal del sitio”, informó la dependencia en un comunicado.

Tanto el inmueble como la totalidad del material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público federal. El operativo fue coordinado por un grupo interinstitucional federal en el que participaron también autoridades estatales y personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El hallazgo se produce en una región con alta incidencia de tráfico ilícito de combustible. Durante 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) intensificó operativos en Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, municipios identificados como puntos críticos para la introducción de hidrocarburos bajo falsos registros de residuos o derivados de aceite.

En ese mismo contexto, el entonces delegado de la FGR en la entidad, Ernesto Vázquez Reyna, fue ejecutado cerca de sus oficinas durante 2025.

Las autoridades no han dado a conocer avances en la investigación del crimen, aunque fuentes cercanas al caso apuntan a que el homicidio podría estar relacionado con los aseguramientos realizados en Tamaulipas y San Luis Potosí, cuyas actividades ilícitas son atribuidas a facciones del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo forma parte de una estrategia federal sostenida contra el robo y comercialización ilícita de hidrocarburos en el noreste del país. Las autoridades han identificado a Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo como los municipios tamaulipecos con mayor actividad en este tipo de delitos, donde organizaciones criminales han recurrido al uso de predios rurales y vehículos de carga para mover y almacenar combustible sustraído de la red de ductos de Pemex.