Colección Gelman no se vendió, saldrá a exposición, reitera Cultura federal

La Secretaría de Cultura aseguró que la Colección Gelman, que reúne obras de íconos del arte mexicano como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo y otros, no se vendió al extranjero, sino que saldrá a exposición de manera temporal como ya lo ha hecho en más de 30 ocasiones en los últimos 16 años.

Al abordar la polémica que se ha desatado en los últimos días por la visita que las 68 obras realizarán al Faro Santander, en España, a mediados de este año, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, declaró que hay normas que regulan la conservación de la colección, de manera que está prohibida su exportación definitiva y únicamente se permite su salida temporal, como es en este caso.

“Cabe destacar que esta colección desde el 2010 ha salido más de 30 veces del país, es decir, no es la primera vez que va a itinerar. Ha salido más de 30 veces con los permisos correspondientes de entrada y de salida, pero algo muy importante, en esos años, casi 20 años, la colección no se presentó en México, solamente se presentó en museos internacionales”, declaró durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum.

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Dadas estas normas, aseguró que la colección no fue vendida y únicamente sale como parte de la oferta cultural en el contexto del Mundial 2026, del que este año el país es sede.

“No se va a desarticular, no todas tienen que ser declaratoria, imagínense todas las colecciones privadas, no todas las obras tienen que tener esa declaratoria, pero la colección es mexicana, no se vendió, solo sale de manera temporal y es parte de esta oferta cultural durante el Mundial”, subrayó.

Además, remarcó que la Ley de Aduanas indica que debe volver al país cada dos años.

Dentro de los marcos de su cuidado, el INBAL es el responsable de su conservación y para ello se tiene suscrito un convenio con la colección, para dar acompañamiento técnico y de supervisión cada cinco años, que es lo que toca realizar en esta administración.

De esta manera, comentó que una vez que la colección salga a exposición deberá regresar en 2028.

Además, anunció que se consiguió ampliar su permanencia en México para que permanezca en el Museo de Arte Moderno hasta julio, de manera que se pueda estar en exposición durante la copa deportiva.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que se lleva semanas aclarando la situación y, pese a ello, los opositores a su gobierno han mantenido las críticas y acusaciones sobre una supuesta venta de la colección.

“llevamos semanas y semanas y semanas de cantidad de personas que las redes sociales acusan al gobierno de que estemos vendiendo la estamos permitiendo la venta de la colección Gelman. Falso. Absolutamente falso. Pero lo dicen y lo dicen y lo dicen y no escuchan a la Secretaría de Cultura que se ha dedicado a difundir que es absolutamente falso lo que quieren decir. ¿Qué objetivo tiene no escuchar a la Secretaría de Cultura? Pues hablar mal del gobierno con mentiras”, dijo.

Acusó que con la insistencia en tal afirmación y con la asistencia de algunos políticos mexicanos que acuden a Estados Unidos a emitir declaraciones contra su gobierno, buscan que crezca la presión de aquel país contra el territorio mexicano para propiciar la intervención.

“Hay otros políticos que se dedican a hablar mal del gobierno de México y mal de México en el extranjero. ¿Qué sentido tiene si quieren tener votos en México? Porque son de partidos de oposición, que se vayan a hablar a los medios de comunicación de Estados Unidos mal del gobierno mexicano. ¿Ustedes creen que eso les vaya a dar votos? No. Claro que no, al revés, la gente no lo ve bien. ¿Pero cuál es su objetivo? Que desde Estados Unidos haya presión al gobierno de México para que hagamos quién sabe qué cosa, entre otras cosas, pues a lo mejor que generemos mayor intervención extranjera en nuestro país”, dijo.

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FGR