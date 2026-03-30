Iglesia condena veto israelí a misa de Domingo de Ramos

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, ofició ayer en esa ciudad un servicio de oración con motivo del Domingo de Ramos.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su “profundo dolor” por la prohibición de la policía israelí al cardenal Pío Batista Pizzaballa y al custodio de Tierra Santa para celebrar la misa de Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, un hecho calificado como un “grave precedente” que “hiere la libertad religiosa y la sensibilidad de millones de fieles en el mundo” al inicio de la Semana Santa.

Los obispos Ramón Castro Castro, de Cuernavaca, y Héctor Pérez Villarreal, secretario general del episcopado, suscribieron un pronunciamiento en el que se unieron al Patriarcado Latino de Jerusalén, a la Custodia de Tierra Santa y al Papa León XIV en el llamado “urgente a detener la violencia, rechazar el uso de la religión como justificación del conflicto y reconocer en todo ser humano a un hermano”.

2 mil 76 personas han muerto en Irán por la guerra contra EU e Israel

La CEM explicó que el incidente ocurrió la mañana del domingo, cuando agentes de la policía israelí impidieron el paso del cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén y jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, y del reverendo padre Francesco Lelpo, guardián oficial del Santo Sepulcro, cuando ambos se dirigían, “de manera privada y sin ningún carácter procesional”, a celebrar la eucaristía. Ambos fueron obligados a regresar.

TE RECOMENDAMOS: Reporte del INE Incumplen partidos con obligación de impulsar desarrollo político de mujeres

“Por primera vez en siglos, los responsables de la Iglesia no pudieron oficiar la misa del Domingo de Ramos en ese recinto”, señaló el comunicado.

El Patriarcado Latino y la Custodia calificaron la medida como “manifiestamente desproporcionada”, señalando que desde el inicio de la guerra ambas instancias “han cumplido con todas las restricciones impuestas”: se cancelaron reuniones públicas, se prohibió la asistencia presencial de fieles y se organizaron transmisiones de las celebraciones para cientos de millones de personas en el mundo.

El Dato: El Gobierno israelí justificó la decisión por motivos de seguridad enmarcados en las restricciones ordenadas como medida de precaución ante posibles ataques iraníes.

“Esta decisión precipitada y fundamentalmente errónea, viciada por consideraciones impropias, representa un alejamiento extremo de los principios básicos de razonabilidad, libertad de culto y respeto al estatus quo”, señaló el comunicado del Patriarcado.

Desde México, el episcopado convocó a renovar “el compromiso por una cultura del encuentro” y recordó las palabras del Papa: “La violencia sólo engendra más violencia y el camino de la paz pasa por la misericordia, el respeto y el reconocimiento del otro”.

Los obispos elevaron una oración “por todos los pueblos afectados, especialmente en estos días santos, para que el Señor conceda el don de la paz y fortalezca la esperanza en medio del dolor”.

En tanto, en la misa de Domingo de Ramos en la Catedral Metropolitana, el cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, llamó a los fieles católicos a asumir la adversidad con perseverancia y valentía durante la homilía del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor.

En su mensaje, el purpurado se apoyó en las lecturas del profeta Isaías y del apóstol San Pablo para hablar de cómo enfrentar las dificultades, los conflictos y las injusticias en la vida diaria, y presentó a Jesús como el modelo a seguir ante cualquier circunstancia adversa.