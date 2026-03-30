Claudia Curiel da detalles

Invierten mil 500 mdp para renovación de escuelas de educación artística, anuncia Gobierno de CSP

Cultura federal expuso que entre las acciones echadas a andar se han remodelado 118 salones de danza, 265 salones de música, 384 salones académicos, espacios administrativos, impermeabilización de 102 escuelas y seis galerías.

La Secretaria de Cultura en la Mañanera de Claudia Sheinbaum.
La Secretaria de Cultura en la Mañanera de Claudia Sheinbaum. Foto: Captura de pantalla.
Por:
Yulia Bonilla

La Secretaría de Cultura de la Federación dio a conocer que se han invertido mil 500 millones de pesos para trabajos de renovación en escuelas y demás espacios del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, expuso que entre las acciones echadas a andar se han remodelado 118 salones de danza, 265 salones de música, 384 salones académicos, espacios administrativos, impermeabilización de 102 escuelas y seis galerías.

Asimismo, comentó, se han comprado alrededor de 23 mil bienes que integran y conforman instrumentos musicales que fue una de las demandas principales de los alumnos.

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En cuanto a los planteles del INAH, comentó que se atendieron 220 espacios, 122 salones, 13 laboratorios, una bodega especializada.

A esto se han sumado cambios en los planes de estudio para también ampliar la matrícula en la educación artística.

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FGR

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