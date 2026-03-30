Invierten mil 500 mdp para renovación de escuelas de educación artística, anuncia Gobierno de CSP

La Secretaria de Cultura en la Mañanera de Claudia Sheinbaum.

La Secretaría de Cultura de la Federación dio a conocer que se han invertido mil 500 millones de pesos para trabajos de renovación en escuelas y demás espacios del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, expuso que entre las acciones echadas a andar se han remodelado 118 salones de danza, 265 salones de música, 384 salones académicos, espacios administrativos, impermeabilización de 102 escuelas y seis galerías.

Asimismo, comentó, se han comprado alrededor de 23 mil bienes que integran y conforman instrumentos musicales que fue una de las demandas principales de los alumnos.

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En cuanto a los planteles del INAH, comentó que se atendieron 220 espacios, 122 salones, 13 laboratorios, una bodega especializada.

A esto se han sumado cambios en los planes de estudio para también ampliar la matrícula en la educación artística.

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FGR