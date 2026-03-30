Monreal destaca ‘temple’ de Sheinbaum ante provocaciones externas y defensa de la soberanía

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que la soberanía de México se defiende con claridad de rumbo y liderazgo, cualidades que —dijo— se reflejan en la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a presiones externas.

En un artículo titulado “Temple”, difundido en sus redes sociales, Ricardo Monreal Ávila sostuvo que en momentos en que abundan declaraciones provocadoras en la vida pública internacional, gobernar implica mantener la calma, el equilibrio y evitar reaccionar impulsivamente.

Ricardo Monreal Ávila señaló que en los últimos meses han surgido desde Estados Unidos expresiones que buscan incomodar a México y tensar la relación bilateral, entre ellas afirmaciones de que el país estaría “controlado por los cárteles”, así como insinuaciones que —indicó— ponen en duda la soberanía nacional.

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Ricardo Monreal Ávila también mencionó la reciente polémica por la propuesta de rebautizar el Golfo de México con un nombre ajeno a su historia, lo que consideró un intento simbólico de desdibujar identidades e imponer narrativas externas.

Ante este escenario, Ricardo Monreal Ávila subrayó que la presidenta Sheinbaum ha respondido con serenidad y firmeza, al sostener que el Golfo de México mantiene ese nombre por reconocimiento histórico, geográfico y del derecho internacional.

“Lo ha hecho sin gritos ni exabruptos, recordando que México es un país de paz y que la relación con el país vecino del norte debe basarse en la cooperación sin sumisión y no en la confrontación”, expresó Ricardo Monreal Ávila.

De acuerdo con Ricardo Monreal Ávila, esta postura demuestra una fortaleza política basada en la mesura, pues implica resistir la tentación de reaccionar ante cada provocación y apostar por la estabilidad y la responsabilidad diplomática.

Ricardo Monreal Ávila añadió que, a diferencia de otros escenarios internacionales donde las provocaciones escalan en confrontaciones, México ha optado por la moderación como principio para mantener el entendimiento entre naciones.

Finalmente, Ricardo Monreal Ávila comparó este estilo de liderazgo con el personaje de Penélope en la obra La Odisea, quien —recordó— sostuvo el reino de Ítaca durante años con paciencia, inteligencia y firmeza.

A su juicio, ese ejemplo refleja que el verdadero poder se ejerce con la capacidad de mantener el rumbo aun en contextos adversos, una lección política que, afirmó, hoy se refleja en la conducción del país.

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FGR