PRI exige a Morena bajar precio de gasolina ante ingresos extraordinarios por alza del petróleo

El vicecoordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, exigió a Morena cumplir su promesa de campaña de reducir el precio de la gasolina, al advertir que el gobierno federal está recibiendo casi el doble de lo que presupuestó por concepto de venta de petróleo mexicano, debido a los conflictos en Medio Oriente que han disparado el precio del crudo en los mercados internacionales.

“¿Cuándo cumplirá Morena su promesa de bajar el precio de la gasolina como prometió en campaña? Hoy podría hacerlo”, cuestionó el legislador priista, quien señaló que el precio del petróleo mexicano se ubica esta semana por encima de los 100 dólares por barril.

El senador recordó que el propio gobierno federal estimó para el ejercicio fiscal 2026 un precio promedio de 54.9 dólares por barril en sus proyecciones presupuestales.

Con el crudo cotizando actualmente por encima del doble de esa cifra, Añorve Baños subrayó que la administración federal está captando “ingresos extraordinarios millonarios que no estaban contemplados” en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Frente a ese escenario, el vicecoordinador priista planteó una pregunta que calificó de inevitable: “¿dónde está ese dinero y en qué lo están usando?”, al tiempo que señaló que la situación de los consumidores no ha mejorado.

“Lo que sí sabemos es que la gasolina está más cara que nunca y ese ingreso adicional no se refleja en beneficios para las familias mexicanas”, afirmó.

Añorve Baños recordó que durante la campaña presidencial, Morena prometió reducir el precio de los combustibles y aliviar la economía de los hogares mexicanos, pero aseguró que hoy ocurre lo contrario. “Prometieron bajar el precio de la gasolina y ayudar a la economía de la gente, pero hoy sucede lo contrario”, señaló.

El legislador del PRI planteó que los recursos adicionales generados por el alza del petróleo deben destinarse directamente a cumplir ese compromiso con la ciudadanía.

“Si están recibiendo casi el doble por el precio del petróleo, ese recurso debe usarse para cumplirle a la gente, no para seguir encareciendo el costo de vida”, demandó.

Con estas declaraciones, Añorve Baños se sumó a las voces de la oposición que han cuestionado el destino de los ingresos petroleros extraordinarios captados por el gobierno en lo que va del año, en un contexto en que el precio de las gasolinas en México no ha registrado reducciones significativas pese al alza en los mercados internacionales del crudo.

El senador cerró su posicionamiento con una exigencia de transparencia presupuestal: “México merece cuentas claras”.

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FGR