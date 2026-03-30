Claudia reivindica a mujeres en la historia en conmemoración de Margarita Maza

LA PRESIDENTA, ayer, con la Jefa de Gobierno de la CDMX, en Tlalpan

La Presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó el legado de las mujeres que sostuvieron los grandes procesos históricos del país desde un papel que, consideró, ha sido sistemáticamente minimizado, pese a haber sido indispensable.

Al encabezar este domingo la ceremonia conmemorativa por el bicentenario del natalicio de Margarita Eustaquia Maza Parada, la mandataria develó una placa en su honor y sostuvo que la historia ha tendido a colocar en el centro a los hombres que “proclaman gestas”, mientras que las mujeres que los acompañaron y sostuvieron han permanecido “en los márgenes de estos relatos, aunque nunca en la insignificancia”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum (izq.), la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y secretarios de Estado, montan una guardia en homenaje a Margarita Maza, ayer. ı Foto: Especial

El Dato: Clara Brugada dijo que, por primera vez, una mujer Presidenta da reconocimiento a otra, lo que es un gesto que repara la memoria histórica y evita la invisibilización.

La Presidenta afirmó en su discurso que “esas mujeres no fueron figuras pasivas ni meras acompañantes”, sino “estrategas, proveedoras, mensajeras, defensoras y, sobre todo, pilares morales en contextos de incertidumbre y peligro”.

TE RECOMENDAMOS: Reporte del INE Incumplen partidos con obligación de impulsar desarrollo político de mujeres

“Su valentía no siempre fue estruendosa, pero sí constante, decisiva y, muchas veces, silenciosa”, dijo Claudia Sheinbaum, quien señaló que “el problema histórico no ha sido su ausencia en los hechos, sino en el reconocimiento”.

Para ilustrar esa deuda, la Presidenta recuperó las palabras que Leona Vicario dirigió en 1831 a Lucas Alamán al defenderse de quienes minimizaban la participación femenina en la Independencia: “En todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres. ¿Por qué mis paisanos han querido ridiculizarlo como si fuera un sentimiento impropio de ellas?”.

Sobre Margarita Maza en particular, Claudia Sheinbaum describió los años de su exilio durante la Reforma y la Intervención Extranjera como el periodo en que, como esposa del presidente Benito Juárez, encarnó la causa republicana “sin título oficial, pero con una autoridad moral incuestionable”.

Destacó que entre 1864 y 1867, desde Nueva York, Maza de Juárez organizó bazares, encuentros culturales y actos públicos que se convirtieron en “trincheras de resistencia”, mientras vivía “en la más estricta austeridad” en una modesta casa de la calle 13 y rechazaba toda ayuda destinada a su propio bienestar.

La Presidenta subrayó la pérdida de dos de sus hijos durante ese exilio como la prueba más dura que enfrentó Margarita Maza, y señaló que “ni siquiera ese dolor inconmensurable logró quebrar su espíritu”. Cuando regresó a México en 1867, tras la caída del Imperio, afirmó Claudia Sheinbaum, “no volvió simplemente una mujer. Regresó un símbolo”.

Claudia Sheinbaum (der.) y Clara Brugada, ayer, al entregar su título a una beneficiaria (c.). ı Foto: Especial

Sheinbaum Pardo colocó una placa conmemorativa y se reunió con familiares de la figura homenajeada. Al concluir, otorgó a Margarita Maza Parada un reconocimiento explícito: “Primera embajadora histórica de México, como la primera mujer Presidenta, te nombro y con ello enaltecemos tu legado”.

Al acto asistieron descendientes de la familia Juárez Maza, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), así como la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Más tarde, en el parque Las Maravillas de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de títulos agrarios a mujeres, donde les anunció que su Gobierno ha otorgado cerca de 30 mil documentos de este tipo a mujeres en todo el país y que la meta es alcanzar 150 mil asignaciones.

“Ya son cerca de 30 mil títulos agrarios que hemos entregado a las mujeres en todo el país y vamos a seguir, porque la meta es 150 mil títulos agrarios a las mujeres”, afirmó la mandataria, acompañada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio.

Sheinbaum Pardo reivindicó el derecho de las mujeres a ser ejidatarias y comuneras, una condición que, dijo, había sido cuestionada, incluso, por las propias beneficiarias: “Decían las mujeres: ‘¿Será que yo puedo ser ejidataria?,¿será que yo puedo ser comunera?’ Claro que podemos ser ejidatarias y comuneras, tener los derechos agrarios”.

La mandataria calificó el derecho a la propiedad como uno de los derechos que parecía más difícil para las mujeres: “Parecía como que las mujeres no teníamos derecho a tener una casa. Y en los derechos agrarios parecía que las mujeres no teníamos derecho a ser ejidatarias o comuneras. ¿Quién dijo eso, dónde estaba escrito? En ningún lado”.

Así como los programas de bienestar y las obras públicas, señaló: “Nos toca seguir reivindicando a las mujeres. No sólo en la historia, sino las mujeres de hoy”.

Enumeró los avances que su Gobierno considera logros en materia de género: el acceso de las mujeres a empleos antes considerados exclusivamente masculinos, la pensión Mujeres Bienestar como reconocimiento al trabajo doméstico y la entrega de títulos agrarios.

“Estamos reivindicando a los pueblos originarios, el suelo de conservación. Estamos reivindicando a las mujeres que trabajan en el campo y estamos reivindicando los derechos de las mujeres y, en particular, los derechos agrarios de las mujeres mexicanas”, concluyó.

El acto tuvo lugar en una zona con la que la Presidenta tiene un vínculo personal y político que data de finales de los años noventa: “Me siento muy contenta de estar con ustedes aquí en el parque Las Maravillas de Topilejo”.

Castillo destaca paridad en los tres poderes

› Por Tania Gómez

LA SENADORA Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, destacó que, hasta septiembre de 2025, únicamente 15 mujeres encabezaban gobiernos entre los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que equivale a una mujer por cada 12 hombres en el poder ejecutivo a nivel mundial, al tiempo que señaló que México representa una excepción al contar con paridad de género en los tres Poderes de la Unión.

En un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora presentó los hallazgos de una investigación elaborada por el Instituto Belisario Domínguez, órgano académico adscrito a la Cámara de Senadores, sobre la participación política de las mujeres en México y en el mundo.

Castillo Juárez contrastó el rezago mundial en paridad de género con los avances aquí: “En México, no solamente quien gobierna es mujer, sino que tenemos gabinetes paritarios; es decir, 50-50”, afirmó al tiempo que enumeró otros elementos que, a su juicio, distinguen al país en materia de representación femenina.

El Tip: La igualdad sustantiva es el ejercicio real, efectivo y material de los derechos humanos y oportunidades, yendo más allá de la simple igualdad formal ante la ley.

Entre ellos, mencionó la composición actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que, tras la reforma al Poder Judicial, quedó integrada, en su mayoría, por mujeres. Los congresos con composición paritaria en ambas cámaras —la de Diputadas y Diputados y la de Senadoras y Senadores—; y la presencia de mujeres al frente de las mesas directivas de cada una de ellas.

Añadió que 13 entidades federativas están actualmente encabezadas por mujeres, entre ellas, la Ciudad de México bajo el gobierno de Clara Brugada.

La senadora atribuyó estos avances a décadas de movilización social y a transformaciones en el marco jurídico: “Todo esto es producto de la lucha que hemos dado las mujeres a lo largo de la historia, la lucha que se ha logrado a partir de la participación de la sociedad”.

La senadora morenista destacó la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva impulsada por la Presidenta Sheinbaum al inicio de su Gobierno.