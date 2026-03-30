Que no se repartan culpas sin sustento

Ulises Mejía responde a Monreal y pide investigar el coyotaje del frijol con una auditoría al programa

Diputado federal por Morena, Ulises Mejía Haro, responder a los señalamientos del gobernador de Zacatecas, David Monreal

El diputado federal por Morena, Ulises Mejía Haro.
El diputado federal por Morena, Ulises Mejía Haro. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

En lugar de apostar por la unidad y construir un gran bloque, sin sectarismos, donde la base sea la pluralidad y el objetivo sea apoyar a Zacatecas, se emiten comentarios a la ligera y sin pruebas. Lo responsable es solicitar una auditoría externa al acopio del frijol y que sea la transparencia la que aclare quiénes realmente están desvirtuando los esfuerzos de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en su búsqueda de la soberanía alimentaria.

Así lo señaló el diputado federal por Morena, Ulises Mejía Haro, al responder a los señalamientos del gobernador de Zacatecas, David Monreal, quien afirmó que tres diputados federales de Morena estarían detrás del coyotaje del frijol y de las manifestaciones de los pequeños productores.

Mejía Haro exhortó al gobernador que atienda el problema en lugar de repartir culpas sin sustento.

TE RECOMENDAMOS:
El personal médico del programa.
Sector Salud

Implementa HRAE ‘Bicentenario de la Independencia’ del ISSSTE protocolo de atención integral Código Mariposa

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Presentación de los detenidos.
Operativo federal

Caen presuntos operadores del Cártel de Sinaloa en CDMX con 50 kilos de metanfetamina