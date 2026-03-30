Van 16 osamentas halladas en Sonora

CON EL HALLAZGO de ocho nuevas osamentas localizadas en un predio del ejido Felipe Ángeles, en Guaymas, Sonora, suman 16 restos humanos localizados en el lugar. Durante la jornada se identificaron tres fosas clandestinas adicionales, así como restos expuestos en superficie.

Integrantes del grupo Guerreras Buscadoras de Guaymas-Empalme hicieron el hallazgo, en coordinación con el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A.C., quienes ya habían intervenido el lugar el pasado 25 de marzo, cuando ubicaron las primeras ocho osamentas.

En una de las fosas se encontró una osamenta con prendas y objetos personales, entre ellos un chaleco negro, camisa a cuadros rojos y blancos, tenis rojo con negro, calcetas blancas y una cadena dorada con un dije en forma de árbol.

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En un segundo punto fue localizada otra con short azul con letras, mientras que en una tercera excavación se recuperó un cuerpo sin vestimenta. En el área se ubicaron cinco cráneos y otros restos óseos expuestos, además de una identificaión de un habitante de Guaymas.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que llevó a cabo diligencias de procesamiento pericial a un kilómetro al oriente del ejido Felipe Ángeles.

Durante las labores de intervención, personal de Servicios Periciales efectuó trabajos técnicos de excavación, fijación, levantamiento y documentación pericial, conforme a los protocolos aplicables en materia de investigación de delitos relacionados con la desaparición de personas.

En dichas diligencias se contó con el acompañamiento de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Guardia Nacional (GN), así como integrantes de colectivos de búsqueda.