Vecinos de Ecatepec se coordinan por la paz

LA PRESIDENTA municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, tomaron protesta a integrantes de cinco mil Comités por la Paz vecinales, resultado del trabajo en equipo y coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno por la seguridad de las familias de Ecatepec.

La alcaldesa agregó que hoy se avanza en la organización en cada calle para tener mayor capacidad de vigilancia y pronta respuesta mediante la coordinación entre ciudadanos y policías.

Cisneros Coss recordó que en Ecatepec hay resultados históricos en materia de seguridad que no se veían en 15 años, y que se deben a la aplicación de la estrategia de seguridad de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la coordinación con la gobernadora Delfina Gómez.

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Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez mencionó que la coordinación existente entre los gobiernos municipal, estatal y federal se traduce en resultados y acciones, y destacó la participación ciudadana en los Comités por la Paz, cuyas propuestas mejorarán rubros que requieran mayor atención.

“Me comprometo a volver a portar esta gorra cada que vuelva (a Ecatepec), a hacer limpieza, a ver una obra, a ver alguna escuela, porque el Gobierno del estado y aquí con nuestra presidenta (municipal Azucena Cisneros) estamos haciendo mejoras y con nuestra Presidenta de la República también”, reiteró.

La gobernadora mexiquense agradeció a Cisneros Coss por el trabajo realizado en Ecatepec, así como a colonos, empresarios, comerciantes y organizaciones sociales por sumarse a las acciones.

Martín Vázquez Pérez, coordinador de los Comités por la Paz, señaló que estos espacios son puntos de encuentro que permiten construir la armonía, porque la violencia creció por el abandono y la falta de oportunidades en el municipio.