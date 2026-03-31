‘Aunque no denuncien ante fiscalía, se debe proteger a víctimas’, dice Sheinbaum

Aunque las personas no acudan ante las fiscalías a presentar una denuncia contra algún delito del que son víctimas, se deben desarrollar mecanismos que las protejan, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Su declaración fue hecha a raíz de los recientes crímenes cometidos contra dos activistas, una de ellas Diana Belén, quien se dedicaba a rescatar animales de la calle en el municipio de Tultitlán, Estado de México, quien días antes del ataque denunció agresiones por medio de redes sociales.

El caso fue calificado como “muy doloroso” por parte de la mandataria federal.

Ante ello, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que ya se trabaja con los gobiernos de las entidades federativas para actuar en este tipo de situaciones.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que es importante garantizar la defensa de las personas, aunque no acudan a presentar una denuncia de manera formal ante las fiscalías y ante alguna autoridad.

“Y evidentemente, tiene que desarrollarse mucho más mecanismos para que en el momento que denuncian, aunque no hayan denunciado a la fiscalía, frente a una autoridad, pues se den todas las condiciones para poder proteger a las personas. Y en eso estamos trabajando para garantizar que esto se haga”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

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FGR