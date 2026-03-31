Gobierno aplaza inauguración de ruta de tren AIFA - Lechería

Movilidad en el Valle de México con el uso del Tren.

La inauguración de la ruta del tren AIFA - Lechería ya no será en esta semana, debido a que aún no se cuenta con la certificación para que pueda iniciar su operación.

En su conferencia del pasado 17 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que pidió que la ruta estuviera lista antes de Semana Santa, precisamente el 29 de marzo y no el 6 de abril, que es cuando el equipo tenía contemplada la entrega de las obras.

Sin embargo, en su conferencia de este martes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que aún no está listo para iniciar con la prestación del servicio, debido a que aún no se reciben las certificaciones necesarias para ello.

“Ya me dijeron que se va a… Como siguen en las pruebas y no les han dado la certificación, se va a retrasar algunas semanas la inauguración, porque queremos que esté certificado para que se pueda operar. Entonces, la fecha está por dármela, pero es ya en unos días”, comentó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

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FGR