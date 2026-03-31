Gobierno de CSP va por prescindir de más de 800 claves de medicamentos tras proceso de ‘optimización’

Por considerar que hay medicamentos que no resultan esenciales para la atención a la salud y priorizar la compra de aquellos que cuenten con los mejores resultados clínicos, el Gobierno federal sacó más de 800 claves de medicamentos de la lista de esenciales de los que se podrá prescindir en las compras.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, expuso el proceso que se realizó para optimizar y modernizar el esquema de abasto de medicamentos.

David Kershenobich subrayó que el objetivo es priorizar los medicamentos más importantes según su seguridad y mejores resultados clínicos para asegurar que cada paciente reciba el medicamento adecuado.

David Kershenobich recordó que la clasificación de los fármacos, según la OMS, está dividida en tres: los esenciales, que deben estar garantizados de manera continua y accesible; los complementarios, que requieren experiencia profesional o recursos especiales para usarse; y los no esenciales, que son menos eficaces o seguros que otras alternativas.

“Tienen un costo sin ventajas importantes y que se van sustituyendo conforme va avanzando el conocimiento para un la misma enfermedad, se trataba de una manera antes, ahora se trata de otra manera y esos son los medicamentos que dejan de ser esenciales”, dijo David Kershenobich respecto a estos últimos.

David Kershenobich este martes en la conferencia de CSP. ı Foto: Captura de pantalla.

Dado este panorama y una revisión a las necesidades de la población mexicana, se determinó que 21 por ciento de medicamentos -66 claves- de atención primaria pueden sustituirse; 41 por ciento -680 claves- en atención hospitalaria pueden actualizarse por alternativas más modernas con atención clínica más oportuna.

En atención pediátrica se encontró que nueve por ciento de medicamentos -78 claves- también pueden ser sustituidas.

De esta manera, la lista de claves esenciales para la adquisición disminuyó de dos mil 753 claves a mil 929, es decir, que 824 ya serán prescindibles.

Con esto, sostuvo que se fortalecerán los tratamientos y se ofrecerán mejores opciones terapéuticas para los pacientes y esto, se espera, aumentará la capacidad de respuesta.

“Al actualizar los tratamientos se fortalecen las mejores opciones para los pacientes y eso queda incluido en los protocolos nacionales de atención médica, de tal manera que las personas que requieren tratamiento van a recibir cada vez más y mejores tratamientos. Y estamos revisándolo en forma anual, de tal manera que a las personas se les ofrezcan los mejores tratamientos y esto aumenta la capacidad de respuesta del sistema de salud ante las personas”, sostuvo.

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FGR