Habla del tema en la Mañanera

‘Hemos avanzado muchísimo’: Sheinbaum; destaca más de 97% en abasto de medicamentos

Las y los derechohabientes del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE pueden acercarse a los módulos de Trato Digno, marcar al 079 o ingresar a recetacompleta.gob.mx, para reportar la falta de un medicamento

La Presidenta de México este martes en conferencia de prensa.
La Presidenta de México este martes en conferencia de prensa. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el promedio de abasto de medicamentos es de más del 97 por ciento en las tres instituciones de salud pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y se trabaja para llegar al 100 por ciento.

En la conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo Federal agregó que, en caso de que haya necesidad de reportar la falta de un medicamento, las y los pacientes pueden acercarse a los módulos de Trato Digno, marcar al número 079 o ingresar en la página recetacompleta.gob.mx.

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