Indagan en chapopoteras naturales tras derrame de hidrocarburo en el Golfo, confirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que las investigaciones sobre el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México ahora se centran en las chapopoteras naturales, para encontrar el origen del crudo que ha contaminado las aguas de las costas mexicanas, respecto del cual también se realizan evaluaciones al complejo de Cantarell.

En los reportes recientes emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se indicó que los equipos realizan una revisión a los ductos asociados al complejo Akal C y Akal H, de Cantarell.

La mandataria comentó que este complejo sigue en operación, a pesar de que la extracción que se puede hacer de él es mínima.

De allí, afirmó que también se realiza ahora una evaluación a las “chapopoteras naturales”, que son especies de pozos que no han sido explotados y que en otras ocasiones han sido reportadas con fugas.

🛢️ La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que continúa la investigación por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México



Se analiza si fue por emanaciones naturales de chapopoteras o una posible fuga en ductos; hasta ahora no hay causa confirmada#Derrame #GolfoDeMexico… pic.twitter.com/8rB4i9GK0o — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 31, 2026

“Para eso, pues se tienen que revisar todas las instalaciones. Hasta ahora no ha habido una fuga, si han revisado ya una parte importante. Si se llegara a ver que hay una fuga, pues obviamente se informaría y se entraría a la reparación. Más bien parece esta otra hipótesis que se ha venido planteando. Y también para ello, pues hay protocolos para contener la contaminación, porque no es no es la primera vez que ocurre, sino que ha ocurrido en otras ocasiones”, dijo.

Comentó que mañana sostendrá una reunión con el Grupo Interdisciplinario que se conformó para atender esta situación.

De acuerdo con la información del Gobierno Federal, en el despliegue hay dos mil 200 marinos, 700 trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y personal de las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y ayuntamientos.

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LMCT