Más de 3 mil elementos actúan contra derrame

Personal de Grupo Interinstitucional trabaja en la contención de hidrocarburos y reporta playas limpias en el litoral del Golfo de México, en imagen de archivo.

Autoridades federales informaron que el Grupo Interinstitucional creado para contener recales intermitentes de hidrocarburos en el Golfo de México, registrados desde el pasado 2 de marzo, reforzaron las acciones en costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas con la movilización de más de tres mil elementos.

En el despliegue hay dos mil 200 marinos, 700 trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y personal de las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y ayuntamientos.

El Dato: Profepa da seguimiento a los reportes ciudadanos sobre la presencia de hidrocarburos y, con instituciones estatales, da atención y canaliza a la fauna silvestre afectada.

En estos esfuerzos se cuenta con el apoyo de 47 buques y embarcaciones, 48 vehículos, siete aeronaves, dos drones aéreos, dos drones submarinos y mil metros de barreras de contención desplegadas para la atención en costa y mar, informaron las dependencias en un comunicado conjunto.

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Hasta ayer, según el reporte, se han atendido 39 playas, un manglar y un estero.

Al corte del 30 de marzo, los cuerpos de respuesta han recolectado 42 toneladas de hidrocarburo en playas y 785 toneladas acumuladas.

“Es importante destacar que en la zona de chapopoteras de Cantarell (Campeche), se instalaron barreras de contención y se continúa realizando la dispersión mecánica de chorro de agua y equipos de inspección con apoyo de seis embarcaciones y un dron submarino”, se detalló en el comunicado.

39 playas han sido atendidas en Veracruz y Tamaulipas

El Gobierno de México agregó que Pemex identificó la reactivación de emanaciones naturales de hidrocarburos frente a las costas del municipio de Coatzacoalcos, por lo que se activaron, de manera inmediata, labores de supervisión, contención y limpieza.

También se precisó que factores como frentes fríos, incremento en el oleaje y vientos en el Golfo de México favorecen el desplazamiento del crudo en proceso de reacción (intemperizado) hacia las aguas menos profundas y la costa, un fenómeno que se presenta con mayor frecuencia durante la temporada invernal.

“Por tal motivo, Pemex mantiene vigilancia permanente en la zona y continúa con acciones coordinadas para brindar atención ambiental para mitigar eventos naturales asociados y garantizar condiciones adecuadas”, indicó.

Las secretarías involucradas en estos trabajos reconocieron “la preocupación legítima de comunidades costeras por las afectaciones a la pesca, turismo, salud y bienestar”.

Frente a esta situación, Pemex mantiene apoyos por 35 millones de pesos destinados a pescadores, servicios de salud y abastecimiento de combustible, así como acciones de contratación temporal de población local para labores de saneamiento y operación de una unidad médica móvil para atención en municipios afectados.

De manera complementaria, el Grupo Interinstitucional mantiene coordinación con autoridades ambientales y de pesca para canalizar reportes comunitarios, priorizar sitios sensibles y orientar medidas preventivas para la población en zonas con recale intermitente.

Para mitigar riesgos, el Gobierno federal recomendó a la población evitar el contacto directo con material oleoso o intemperizado en la playa, reportar hallazgos a las autoridades locales o a las instancias de atención definidas por el Grupo Interinstitucional, permitir el trabajo de brigadas y respetar áreas acordonadas, en particular donde se despliegan barreras o maquinaria.

Finalmente, el grupo de acción indicó que, en paralelo a la atención operativa, continúa la investigación técnica respecto del origen del hidrocarburo.

“De los 13 buques que se encontraban en el área de interés en el fondeadero de Coatzacoalcos, antes del inicio del evento, los avances son siete buques revisados (cinco en Coatzacoalcos, uno en Dos Bocas y uno en Tampico), los seis restantes fueron boletinados para, con apoyo de la comunidad marítima internacional, realizarles las inspecciones y obtener los datos”.