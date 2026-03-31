Martes de Salud en Palacio Nacional

Sarampión, cuatro semanas a la baja en todo el país, asegura Gobierno de Sheinbaum

Durante las últimas cuatro semanas se ha conseguido disminuir el número de casos de sarampión, derivado de la estrategia de vacunación iniciada por el Gobierno Federal

El subsecretario de Salud Eduardo Clark García Dobarganes en Palacio Nacional este martes.
El subsecretario de Salud Eduardo Clark García Dobarganes en Palacio Nacional este martes. Foto: Captura de pantalla.
Por:
Yulia Bonilla

Durante las últimas cuatro semanas se ha conseguido disminuir el número de casos de sarampión, derivado de la estrategia de vacunación iniciada por el Gobierno Federal.

Durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, aseguró que la velocidad de propagación de esta enfermedad ha conseguido disminuirse.

A la fecha se han aplicado 17.2 millones de vacunas en siete semanas.

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Aunque recalcó que se ha conseguido una baja de casos en todos los estados del país, señaló que no se debe bajar la guardia

Recordó que la meta es inmunizar en diez semanas a 25 millones de personas y que los grupos prioritarios son las y los menores de edad.

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FGR

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