Surte IMSS más de 371 millones de piezas de medicamentos en seis meses: Zoé Robledo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que en los últimos seis meses la institución ha surtido 371.2 millones de piezas de medicamentos en Unidades de Medicina Familiar (UMF), hospitales y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE).

Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del IMSS dijo que este reporte comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, así como enero, febrero y marzo de este año; actualmente el 94 por ciento de las recetas son electrónicas.

Indicó que el Seguro cuenta con mil 513 farmacias que brindan los medicamentos a derechohabientes que son atendidos en 18 mil consultorios en los tres niveles de atención.

Zoé Robledo detalló que en el Primer Nivel en la consulta de Medicina Familiar, donde se brinda atención primaria a los padecimientos más comunes, son 277.5 millones de piezas surtidas, esto es el 75 por ciento de todo el surtimiento del Instituto a nivel nacional.

Dijo que en este nivel el surtimiento de recetas alcanza el 97.7 por ciento, “estamos hablando de 559 claves o distintos tipos de medicamentos en la farmacia de las Unidades de Medicina Familiar y con un 95 por ciento de recetas que se emiten de manera electrónica”.

Señaló que los hospitales del Segundo Nivel de atención también registran una tendencia al alza, se cuenta con 97.5 por ciento de surtimiento de las 877 claves para 73 especialidades que tiene el IMSS en servicios como Consulta Externa, Pediatría, Cardiología y Gastroenterología, entre otras.

Respecto a las UMAE, que son los hospitales y Centros Médicos que brindan servicios de alta especialidad, el Instituto ha surtido 5.5 millones de piezas en los últimos seis meses y en marzo registra un abasto de 98.4 por ciento.

El director general dijo que cuando alguno de los medicamentos de la receta no está disponible, la derechohabiencia puede acudir a alguno de los mil 95 módulos de Trato Digno, donde las Técnicas de Atención y Orientación al Derechohabiente gestionan la entrega del fármaco en un día distinto o en la farmacia de otra unidad médica.

Apuntó que los módulos de Trato Digno se localizan en todas las Unidades de Medicina Familiar y hospitales del Seguro Social del país, que se pueden identificar con el distintivo de Trato Digno y Resolutivo.

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FGR