Transportistas alistan paro tras Semana Santa

Transportistas y trabajadores del campo anunciaron movilizaciones para el próximo 6 de abril a las 7 de la mañana, con el objetivo de exigir medidas efectivas contra la inseguridad y una reducción en los costos de los combustibles.

Aunque no se han dado a conocer las vías bloqueadas, se contempla que sean: Autopista México–Puebla; Autopista México–Querétaro; Autopista México–Pachuca; Autopista México–Cuernavaca, Carretera Federal 45 (Panamericana); Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí); Vía corta a Chihuahua; Autopista Salamanca–Celaya; Autopista de Occidente (15D); Carretera Culiacán–Mazatlán y Carretera Morelia–Pátzcuaro.

David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), recordó que los acuerdos alcanzados con el Gobierno no se han cumplido y urgió a actuar ante los homicidios, desapariciones y robos en carreteras.

El Tip: El sector privado estima que ocurren entre 35 y 70 robos diarios, la mayoría con violencia, lo que evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de una respuesta integral.

A la protesta se unirá el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), bajo el argumento de que el aumento de fertilizantes y diésel impacta el precio de los alimentos, con lo que se afecta toda la cadena productiva del país.

Según cifras del sector, 85 de cada 100 asaltos a operadores de transporte se realizan con violencia, lo que ha provocado que muchos trabajadores abandonen definitivamente su labor, dejando a las empresas con flotas incompletas y afectando la cadena de suministro en el país.

Fernando Castillo, especialista en seguridad del transporte, describió la táctica común de los delincuentes: los choferes son bajados de la unidad y “desaparecidos” entre ocho y 12 horas, incluso hasta un día completo, mientras los criminales vacían la mercancía.

El especialista advirtió que el aumento de ataques se explica por la alta rentabilidad del mercado informal. Los delincuentes buscan mercancías fáciles de colocar, como abarrotes, llantas e insumos industriales, generando ganancias millonarias.