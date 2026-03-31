Urge ONG a hacer más ante el deceso de connacionales

La directora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, advirtió que ya suman 14 mexicanos fallecidos en el contexto de detenciones migratorias en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump desde el 20 de enero de 2025.

Ante ello, consideró que las acciones diplomáticas tradicionales del Gobierno de México podrían resultar insuficientes frente a la gravedad del contexto.

60 por ciento de estadounidenses desaprueba política migratoria de Trump

“No basta con lo que normalmente hacemos ni con algunos recursos para la defensa de las personas migrantes; hay que ir más allá de lo normal, porque estamos frente a una política migratoria muy agresiva, particularmente dirigida contra la comunidad latina”, señaló.

Durante una entrevista con Javier Solórzano en el programa Al Mediodía con Solórzano de La Razón, Rendón se refirió al anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien exigió una investigación inmediata sobre estas muertes y adelantó que México llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de enviar comunicaciones formales al gobierno estadounidense por presuntas violaciones a los derechos humanos y deficiencias en la atención médica a migrantes en centros de detención.

Rendón explicó que el caso más reciente ocurrió en California, mientras que una semana antes falleció otro joven mexicano de 19 años en un centro de detención en Florida, uno de los más cuestionados por organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Dato: Operativos del ICE han elevado la población detenida en Florida a más de 5,000 personas. En ese estado falleció Royer Pérez.

Indicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha fortalecido su presencia en los últimos meses y ha implementado protocolos más severos para las detenciones, incluyendo operativos en domicilios, lo que ha incrementado las denuncias por abusos y uso excesivo de la fuerza.

Rendón también destacó el creciente descontento social en Estados Unidos frente a estas medidas. Durante el fin de semana, dijo, alrededor de ocho millones de personas se manifestaron en distintas ciudades del país para protestar contra la política migratoria del gobierno estadounidense y las acciones del ICE.

A su juicio, las protestas reflejan un cambio en la percepción pública, ya que un amplio sector de los manifestantes son ciudadanos estadounidenses que han mostrado empatía con las comunidades migrantes.

De acuerdo con diversas encuestas citadas por la especialista, más del 60 por ciento de la población estadounidense desaprueba actualmente la política migratoria del gobierno de Donald Trump, lo que también se ha traducido en una caída en su popularidad rumbo a las elecciones intermedias.

“Las protestas que se han extendido por toda la Unión Americana son muy simbólicas y evidencian el descontento frente a los abusos, la impunidad y el uso excesivo de la fuerza. Incluso se han reportado cerca de 200 ciudadanos estadounidenses detenidos durante estos operativos”, explicó.

Ante este panorama, Rendón reiteró la necesidad de que el Gobierno mexicano actúe con medidas extraordinarias para evitar la repetición de estos casos, además de reforzar la presión diplomática y la defensa legal de los migrantes en territorio estadounidense.