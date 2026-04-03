Ven paro inminente en carreteras el 6 de abril

Al no ver una respuesta concreta a las demandas que han externado desde el año pasado ante el Gobierno Federal, el paro y bloqueo carretero que alistan transportistas y agroproductores para este lunes 6 de abril es 95 por ciento inminente, aseguró David Estévez, líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

El dirigente dijo a La Razón que si para el domingo la Federación muestra una acción certera, que atienda las exigencias que se le han externado, todavía estarán a tiempo de suspender la protesta que se alista en medio de este periodo vacacional; no obstante, hasta que eso no ocurra, la convocatoria y los planes se mantendrán.

El Dato: Mientras el precio del diésel en EU ha repuntado 42% desde el inicio de la guerra y en México sólo 9%, el combustible sigue 13% más caro en nuestro país.

“Ya el 95 por ciento creo que es inminente… Ahorita todavía estamos en este aliento de fe, ese aliento de confianza, de que Dios remueva los corazones más duros para evitar esta situación que nosotros no queremos”, dijo.

Uno de los bloqueos de transportistas en enero pasado. ı Foto: Especial

Estévez se abstuvo de dimensionar la movilización que se emprenderá, aunque confirmó que sí se tienen contempladas las acciones en todo el país y con el apoyo no sólo de los transportistas y de agroproductores, concentrados en el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), sino también otras organizaciones e incluso la población civil.

“Hasta donde yo tengo entendido, según los análisis que tenemos en nuestro equipo de logística, no nada más van a ser transportistas ni campesinos, van a ser inclusive la población civil de varios estados que van a participar”, sostuvo.

Además de la inconformidad sobre cómo se ha atendido la seguridad en las carreteras del país, hizo hincapié en que una de las actuales preocupaciones para el sector es el incremento en el precio del diésel, el cual asegura que lo han llegado a ver hasta en 31 pesos.

Aunque en días recientes, el Gobierno anunció un acuerdo preliminar con los gasolineros para que el precio de este combustible no fuera arriba de los 28.5 pesos, comentó que dicho límite no lo han visto reflejado.

“Yo quisiera saber en dónde están vendiendo el diésel a ese precio. Yo creo que nada más se está viendo eso anunciado en las mañaneras, porque en las gasolineras cuesta 31 pesos, como lo que estoy comentando en ese momento”, señaló.

Ante esto, comentó que, aunque desistieran de realizar el paro, el sector llegará a detenerse por la incapacidad para seguir costeando el combustible al precio al que hoy se encuentra.

Derivado de la violencia e inseguridad que ha quitado la vida a varios operadores en cumplimiento de sus trayectos laborales, subrayó que el pliego petitorio también demanda apoyo para las familias que enfrentan la pérdida.

“Estamos pidiendo en este pliego petitorio el apoyo inmediato para las compañeras que quedaron viudas, porque perdieron a sus esposos y ayuda a lo huérfanos, aquellos que quedaron sin padre debido a que sus progenitores perdieron la vida en el cumplimiento de su trabajo y su el único error —lo digo con tristeza, lo digo con frustración, lo digo con dolor—, fue salir a trabajar para mover la industria en México y para ganarse el pan para sus familias”, denunció.

El dirigente de la ANTAC aseguró que, hasta ahora, no sólo no han recibido respuestas consolidadas en acciones a las demandas recientes, sino las que se hicieron desde el año pasado, cuando el Gobierno Federal sostuvo que emprendería trabajos para mejorar la seguridad en carreteras y los precios a los campesinos.

“Yo preguntaría de lo que acordamos en noviembre del año pasado un solo punto, nada más. No ha habido ningún cumplimiento. Lo que sí ha habido es mucha interlocución, lo cual agradezco”, dijo.

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MSL