Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 4 de abril

La autopista México-Puebla presenta circulación continua este sábado 4 de abril, luego de la conclusión de los trabajos de rehabilitación en la lateral con sentido al Centro; sin embargo, autoridades advierten sobre tráfico intenso en distintos tramos debido al flujo vehicular del fin de semana, además de nuevas afectaciones previstas para los próximos días.

Concluyen obras, pero persiste tránsito lento

Tras finalizar las labores que se realizaron del 30 de marzo al 3 de abril, la lateral de la autopista México-Puebla opera nuevamente con normalidad, lo que mejora la movilidad en comparación con días previos.

No obstante, la alta afluencia vehicular, principalmente de quienes salen o regresan a la Ciudad de México, genera circulación lenta en horas pico, especialmente en accesos y casetas.

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¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se reportan cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 4 de abril. La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos, aunque no se descartan afectaciones menores por incidentes viales o carga vehicular elevada.

Autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo permanente para atender cualquier eventualidad.

¿Cuándo habrá nuevas afectaciones?

De acuerdo con un aviso oficial de CAPUFE, se prevé que continúen trabajos relacionados con el proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha, específicamente en el kilómetro 20 de la autopista México-Puebla, donde se realizará el montaje de infraestructura.

Estas labores se llevarán a cabo los días 6 y 7 de abril, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, y podrían generar:

Desvíos temporales en carriles laterales con dirección a Puebla

Reducción de carriles

Tránsito lento en la zona intervenida

Además, no se descartan posibles bloqueos o movilizaciones en autopistas del país en esas fechas, lo que podría impactar la circulación en esta vía.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla 🚧

Por trabajos de montaje de estructura metálica en el km 20, se implementarán desvíos temporales.

Tome sus precauciones. pic.twitter.com/KrYw1Ywa06 — CAPUFE (@CAPUFE) March 29, 2026

Zonas con mayor carga vehicular

Los puntos donde se recomienda mayor atención este sábado incluyen:

Caseta de San Marcos, uno de los accesos más transitados.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco.

Ingreso a la Ciudad de México por Calzada Ignacio Zaragoza.

Zona de Río Frío, con frecuentes reducciones de velocidad.

Recomendaciones para automovilistas

Salir con tiempo suficiente y anticipar posibles retrasos.

Consultar el estado del tráfico en tiempo real.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Aunque la autopista México-Puebla mantiene operación normal este 4 de abril, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los próximos días, ya que la continuación de obras y posibles movilizaciones podrían generar nuevas afectaciones en uno de los corredores más transitados del país.

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MSL