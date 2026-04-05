Alistan ratificación del canciller y ley contra feminicidio

El Senado de la República arrancará la semana con una agenda legislativa que incluye la posible ratificación de Roberto Velasco como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el análisis de la iniciativa para fortalecer el marco legal contra el feminicidio y una ceremonia solemne en honor al ingeniero Heberto Castillo Martínez, según informó la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo.

La legisladora publicó en sus redes sociales los trabajos previstos para la semana del 6 al 10 de abril. Sobre la posible ratificación de Roberto Velasco al frente de la Cancillería, indicó que se encuentran “en espera de la propuesta que envíe la Presidenta Claudia Sheinbaum para su ratificación en esta cámara”.

El Dato: Las comisiones del Senado discutirán la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y reformas a la Ley de Presupuesto.

Sobre la posible ratificación de Roberto Velasco al frente de la Cancillería, Castillo Juárez indicó que el Senado se encuentra “en espera de la propuesta que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del nombramiento de Velasco como titular de la SRE, para su ratificación en esta Cámara de Senadoras y Senadores”.

Claudia Sheinbaum (centro) propuso a Roberto Velasco (der.) para asumir la titularidad de la SRE ante partida de Juan Ramón de la Fuente (izq.). ı Foto: X, @Claudiashein

Asimismo, informó que el pleno inaugurará el “Salón Ing. Heberto Castillo Martínez” mediante una ceremonia solemne.

En materia legislativa, Itzel Castillo señaló que el Senado trabajará en la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el artículo 73 constitucional y la ley general relativa al feminicidio.

Esta propuesta, promovida desde la Presidencia, tiene como objetivo crear un marco jurídico uniforme que permita prevenir, atender y castigar este delito de manera consistente en todo el país.

La agenda legislativa incluye el análisis de la iniciativa de Claudia Sheinbaum para fortalecer el marco legal contra el feminicidio. Foto›Cuartoscuro

La iniciativa contempla la implementación de campañas de sensibilización, así como la creación de redes de apoyo para familiares de víctimas. Además, plantea el desarrollo de un registro específico de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad a causa de feminicidio.

De igual forma, se considera el diseño de programas integrales para enfrentar la violencia contra las mujeres y la instauración de un sistema nacional de registro de casos de feminicidio.

“Se turna a Comisiones Unidas para su estudio y discusión”, precisó la senadora, y añadió que el pleno estará “atento al dictamen para discutirla en el pleno y, en su caso, aprobarla”.

Comparto la agenda legislativa de la semana que está por iniciar en el @senadomexicano:



📌Acuerdo para celebrar una ceremonia solemne con la inauguración del “Salón Ing. Heberto Castillo Martínez”.



📌 Asuntos a discutir (en previsión):

• Recibimos la iniciativa de la… pic.twitter.com/aiHYydJo34 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) April 4, 2026

La Cámara también tiene prevista la ratificación del nombramiento del vocal de la Junta de Gobierno del IPAB, así como la autorización de salida de tropas mexicanas con fines de adiestramiento militar.

En materia de minutas, las comisiones se reunirán y podría haber discusión en el pleno respecto a la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y sus reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como un proyecto de decreto que reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación.

Adicionalmente, el pleno será informado sobre la recepción y publicación de los Precriterios de Política Económica del Paquete Presupuestal 2027.

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