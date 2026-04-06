Aún no se precisa causa de derrame de hidrocarburo en el Golfo; Gobierno constituirá Observatorio

Aspecto de una de las playas afectadas por el reciente derrame de hidrocarburo sobre las costas del Golfo de México

Al rebasarse el mes de que inició el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, las causas de este desastre natural siguen sin conocerse, y para ello el Gobierno Federal alista reunir a un grupo de especialistas que compartan su perspectiva, con miras a conformar un Observatorio del Golfo que se encargue de monitorear de manera permanente a esta región marítima.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que este martes sostendrá una nueva reunión con el Grupo Interdisciplinario, encargado de atender este derrame, para revisar los avances en las acciones que se implementaron y los análisis que se han realizado.

No obstante, esta vez también se contará con la presencia de expertos de distintas instituciones para abordar las posibles causas del derrame.

“Mañana tengo una reunión con el grupo interdisciplinario que formamos, en donde está Pemex. Incorporamos a investigadores de distintos institutos de investigación del país, que se dedican justamente al análisis del Golfo, para que me puedan dar una revisión integral de las causas del derrame o las diferentes causas de los derrames y de cómo se ha venido trabajando para limpiar el océano, el mar”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo,

Claudia Sheinbaum Pardo especificó que uno de los objetivos con estos expertos será la constitución de un Observatorio que se encargue de vigilar al Golfo, así como ya se cuenta con uno que trabaja en el monitoreo del Pacífico.

“Ya vamos a ver con los científicos cuáles fueron las causas y que podamos informarlo a ustedes y además, pues el control que se tiene tiene que hacer de manera permanente, porque el objetivo es constituir un Observatorio del Golfo con las distintas instituciones de educación superior y de investigación de nuestro país, así como lo estamos haciendo por el Pacífico”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que “más allá de las causas” de este desastre, se logró un trabajo de limpieza, el cual dijo que si no se hubiera hecho, entonces no se habrían registrado los indicadores turísticos que se tuvo esta Semana Santa.

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, de manera preliminar, hubo un 80 por ciento de ocupación hotelera en los principales centros turísticos, contrario a como algunos reportes lo aseguraron en medios de comunicación.

A partir de esta situación, Claudia Sheinbaum Pardo sugirió al sector hotelero acercarse a los medios sobre lo que exponen, por generar un impacto a su actividad económica a causa de sus diferencias con su gobierno.

“Lo que no puede ser es que no se esté de acuerdo con el gobierno. Puede haber diferencias políticas con el gobierno. Otra cosa muy distinta es el ataque permanente que daña a terceros, no solamente al gobierno de México, sino a terceros, que son precisamente los restauranteros, los hoteleros, todas las personas que se dedican a los servicios en Veracruz y en general en todo el Golfo de México”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

En este contexto, Claudia Sheinbaum Pardo también reiteró lo expuesto la semana pasada en cuanto a la colección Gellman, que contiene obras de pintores mexicanos, no se puso en venta, sino que saldrá a exposición como ya lo ha hecho en años anteriores y volverá a México en 2028.

“Bueno, a pesar de que se ha aclarado varias veces esto, estas personas insisten en que la colección ya no va a estar en México. ¿Por qué razón? Pues yo creo que Digo, ¿por qué no quieren oír? Explíquenme ustedes personas que firman, que, por cierto, todas son personas que, no todas, la mayoría que están en contra de nuestro gobierno, no pueden entender que la colección se va a ir 2 años, como todos ellos saben y como todos saben lo que dice la ley y que va a regresar a México porque es patrimonio de México”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR