Cae en Quintana Roo ‘El Milo’, operador de red de tráfico de personas

El señalado ya fue enviado a la Ciudad de México.

Un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad federal permitió la captura de Remigio “N”, alias “El Milo”, identificado como pieza clave en una estructura criminal con operaciones internacionales. El detenido cuenta con una orden de extradición hacia Estados Unidos por su presunta participación en tráfico de personas y delincuencia organizada.

Elementos de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezaron el despliegue con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y corporaciones estatales. Las labores de inteligencia permitieron ubicar al sospechoso en el fraccionamiento Residencial Arbolada, en Benito Juárez, Quintana Roo.

Agentes interceptaron al presunto operador junto a otra persona vinculada con la misma red. Durante la revisión, el personal aseguró 38 dosis de marihuana y una camioneta color gris, indicios que quedaron bajo resguardo ministerial.

De acuerdo con autoridades federales, “El Milo” desempeñaba funciones financieras y logísticas dentro de una organización conocida como Mafia Cubano-Americana, grupo señalado por operar rutas de traslado ilegal de migrantes hacia territorio estadounidense. Investigaciones indican que esta estructura exigía pagos que podían alcanzar los 10 mil dólares por persona, bajo amenazas y condiciones de riesgo para quienes buscaban cruzar la frontera.

Tras confirmar su identidad, personal federal trasladó al detenido por vía aérea a la Ciudad de México para continuar el procedimiento legal correspondiente. El segundo implicado quedó a disposición del Ministerio Público junto con los indicios asegurados. La autoridad ministerial definirá su situación jurídica en las próximas horas.

En Quintana Roo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSC_QROO detuvieron a dos integrantes de un grupo delictivo transnacional, entre ellos Remigio “N”, alias “Milo”, objetivo prioritario y coordinador operativo y financiero de la… pic.twitter.com/G5H6ts8uQg — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 6, 2026

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FGR