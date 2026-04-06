En mayo iniciará pago por programa La Escuela es Nuestra, anuncia SEP

Será este próximo mayo cuando de inicio el pago correspondiente al programa La Escuela es Nuestra, con el que el Gobierno Federal destina recursos para mejorar planteles de educación básica y también medio superior por medio de obras y mejoras.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Pamela López Ruiz, directora general del programa La Escuela es Nuestra, comentó que se ha logrado la ampliación de cobertura a escuelas del nivel básico y medio superior, por medio de la entrega de recursos a través de madres y padres.

Recordó que la inversión de este año es de 26 mil millones de pesos a 75 mil 405 escuelas para el beneficio de 8.5 millones de estudiantes.

Comentó que, al haber concluido la primera etapa de asambleas, se han realizado en 72 mil 349 en ambos niveles educativos, lo que representa un avance de 96 por ciento.

Explicó que en el primer trimestre se realizaron visitas de los servidores de la nación; entre abril y mayo se entregarán las tarjetas y en mayo se realizará el pago.

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FGR