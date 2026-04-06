En sexenio se destinarán 350 mmdp en infraestructura educativa: CSP

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que al final de su sexenio se habrán invertido 350 mil millones de pesos (mdp) en infraestructura educativa, ya que la educación pública es centro de la Cuarta Transformación, la cual en siete años, de 2019 a 2026, ha destinado 341 mil 786 mdp a este sector, mientras que en 18 años de la época neoliberal tan solo se invirtieron 304 mil 907 mdp.

“En el sexenio vamos a invertir 350 mil millones de pesos, en mejoras de las escuelas y nuevas escuelas desde educación Básica hasta educación Superior. Y vean nada más la diferencia, en siete años se está invirtiendo más que lo que se invirtió en 18 años. Esto es lo que nosotros estamos convencidos de que la educación es un derecho y que las y los niños tienen que ir a las escuelas bien, con mantenimiento o nuevas escuelas, esto es realmente la esencia de la Cuarta Transformación y la educación como centro de la Transformación, la educación pública”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Claudia Sheinbaum señaló que a la inversión en infraestructura educativa se suman los 160 mil mdp destinados a las becas para estudiantes, al aumento salarial y creación de más plazas en beneficio de los profesores, más escuelas de Educación Media Superior y Superior, el Bachillerato Nacional, entre otras acciones.

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FGR