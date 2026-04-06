Impulsa ISSSTE procedimientos de diagnóstico por broncoscopia para la detección de cáncer de pulmón

Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En el marco del Día Nacional del Cáncer de Pulmón, que se conmemora cada 5 de abril, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, impulsa a nivel nacional los procedimientos de diagnóstico mediante broncoscopia para la detección oportuna de esta enfermedad.

Asimismo, el Instituto hace un llamado a la población, especialmente a fumadores activos, a abandonar el consumo de tabaco, ya que incrementa significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Al respecto, la médica neumóloga del Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, Lila Margarita Cordero Silis, destacó que el diagnóstico oportuno de cáncer de pulmón es clave para mejorar el acceso a tratamientos eficaces, y que la broncoscopia representa una herramienta fundamental cuando no se cuenta con un diagnóstico definitivo por patología.

Explicó que este procedimiento se realiza bajo sedación, con el objetivo de evitar molestias o dolor en el paciente. Consiste en introducir un tubo delgado con cámara a través de la boca hasta los pulmones, lo que permite visualizar directamente las vías respiratorias y tomar muestras de lesiones sospechosas.

“Mediante este procedimiento también es posible introducir pinzas u otros dispositivos para obtener muestras dirigidas hacia lesiones visibles o zonas previamente identificadas en estudios de imagen”, detalló.

Una vez concluido el procedimiento, se retiran los instrumentos, el paciente despierta y puede regresar a su cama. La especialista subrayó que, en muchos casos, se trata de un procedimiento ambulatorio, con una duración aproximada de una hora y mínimas complicaciones.

Cordero Silis señaló que la broncoscopia no se limita al diagnóstico de cáncer de pulmón, sino que también es útil en la detección de enfermedades infecciosas, procesos malignos y padecimientos de las vías respiratorias. En el CMN “20 de Noviembre” se realizan entre dos y tres procedimientos de este tipo diariamente.

Indicó que lo ideal es que los pacientes no lleguen a un tercer nivel de atención, sino que acudan a su clínica desde la aparición de síntomas. Entre los signos de alerta en personas no fumadoras se encuentran tos crónica (mayor a ocho semanas), falta de aire, dolor en el pecho y presencia de flema o sangre al toser.

En el caso de personas fumadoras, recomendó la realización de tomografías de baja dosis, que permiten detectar lesiones de manera temprana y facilitar un diagnóstico oportuno.

“En el CMN detectamos entre uno y cinco casos al mes. Hemos observado que los fumadores tienen hasta un 30 por ciento más probabilidad de desarrollar esta enfermedad, mientras que en los no fumadores el riesgo es cercano al 1 por ciento. Además, en el último año se ha registrado un incremento en casos en mujeres, con una proporción que oscila entre 40 y 60 por ciento”, precisó.

La especialista recordó que el cáncer de pulmón se caracteriza por el crecimiento descontrolado de células en el tejido pulmonar, lo que provoca la formación de tumores que afectan la respiración y pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. Entre los principales factores de riesgo destacan el humo del tabaco, la exposición a humo de leña y la contaminación ambiental.

Finalmente, destacó que en el CMN “20 de Noviembre” se ofrece atención integral que incluye broncoscopia, cirugía de tórax, intervencionismo guiado por ultrasonido, así como acompañamiento para quienes desean dejar de fumar.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refuerza la difusión de información sobre el cáncer de pulmón, que incluye su prevención, detección oportuna y opciones de tratamiento, además de promover el abandono del tabaco como principal medida preventiva.

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FGR