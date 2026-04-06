Inversión a infraestructura educativa en sexenio de CSP será la más alta, afirma Mario Delgado

El titular de Educación Pública en la Mañanera de CSP.

Al realizar una comparación de los recursos que distintos sexenios han invertido a la mejora de la infraestructura en planteles escolares, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, destacó que lo proyectado para el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será la más alta desde el inicio de siglo.

Al participar en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, Mario Delgado comentó que para el periodo 2024-2030 se estima destinar 350 mil millones de pesos, por medio de programas como La Escuela es Nuestra.

El monto resulta la inversión más elevada en comparación con los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

De esta manera, Mario Delgado comentó que en los primeros tres suman inversiones por 304 mil 907 mdp, mientras que de los últimos dos -desde Obrador- y hasta 2026, ya suman 341 mil 786 mil millones.

Visto desde otra forma, en los últimos siete años ya se rebasó la inversión hecha en los 18 años pasados.

En otro punto, Mario Delgado destacó que por medio del reforzamiento para ampliar la oferta educativa en el nivel medio superior, subrayó que se abrirán 200 mil 25 nuevos lugares, por medio de las más de 500 acciones emprendidas desde 2025.

Destacó que, a diferencia de las administraciones anteriores, ahora se destinan los recursos directamente a los comités de madres y padres de familia y docentes, al ser estos quienes conocen las necesidades de los planteles en los que estudian sus hijos.

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FGR