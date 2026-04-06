Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, reporta 11 bloqueos parciales o totales

Tras exponer la serie de apoyos y programas implementados para responder a las demandas expuestas por transportistas y agricultores, la Secretaría de Gobernación señaló que hasta esta mañana sólo se tienen identificados 11 bloqueos carreteros en nueve de las 32 entidades federativas.

Al rendir un reporte sobre la movilización iniciada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y campesinos, la titular de la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, detalló que los grupos inconformes apenas se integran por 575 personas en todo el país y cuentan con 161 vehículos para ello.

Comentó que algunos de los bloqueos que ya se han hecho son de forma parcial y se ha permitido el paso de los automovilistas.

Frente a las obstrucciones, afirmó que ya se han comenzado a acordar mesas de diálogo para continuar con la atención a los transportistas y así evitar mayores afectaciones a la circulación.

Entre los apoyos que ya se le han dado al sector campesino, se expuso la ampliación para la cobertura del programa Cosechado Soberanía, para otorgar subsidios a las tasas de interés, así como la integración de productos al seguro de riesgos.

Entre estos, se incorporó el sorgo y la carne, a los cuales se han entregado 117.4 millones de pesos en créditos.

En materia de comercialización, en negociación con las principales industrias consumidoras, el gobierno de México aseguró una base comercial histórica para el maíz blanco del ciclo primavera-verano, de 105 dólares por tonelada y acompañó la comercialización de más del 85 por ciento de la producción nacional en los primeros tres meses del año.

Para impulsar la venta del maíz blanco, del próximo ciclo de otoño-invierno ya se concretó la venta anticipada de 3.4 millones de toneladas.

El subsecretario César Yáñez expuso que se ha brindado atención a 20 de las 29 peticiones hechas, con acciones como la construcción de diez paraderos seguros; el cierre de más de 700 accesos carreteros irregulares, despliegues de la Guardia Nacional.

Subrayó que la mayoría de las organizaciones transportistas decidieron no movilizarse en reconocimiento a los avances que se han logrado.

“Cabe señalar que la mayoría de las organizaciones de transportistas han decidido no movilizarse, reconociendo los avances alcanzados mediante el diálogo institucional en ambos sectores. Sin embargo, algunas agrupaciones se han manifestado sin que exista justificación alguna”, dijo.

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FGR