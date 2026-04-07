Advierten contaminación bacteriana en sueros en Sonora

Tras los primeros análisis realizados a los sueros vitaminados que provocaron daños a por lo menos diez personas en Sonora, se presume que el caso podría vincularse a una contaminación bacteriana, expuso el secretario de Salud, David Kershenobich.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario confirmó que hasta ahora se han identificado 10 personas afectadas, de las cuales seis ya murieron, dos ya fueron dadas de alta, dos permanecen hospitalizadas, uno en estado de gravedad.

Adicionalmente, se encontró un onceavo caso, que se trata de una persona que habría recibido inyecciones en la rodilla, pero ahora ya se encuentra dado de alta.

Las muestras de los sueros fueron recogidas y enviadas a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en donde se han comenzado a aplicar análisis.

Los resultados preliminares arrojaron evidencias de una contaminación bacteriana, de la cual las personas afectadas con el suministro de las dosis presentaron síntomas como altos niveles de glóbulos blancos y coagulación intravascular, los cuales se asocian a sepsis, explicó.

A pesar de esto, comentó que aún se está a la espera de los resultados finales y a partir de ello determinar el llamado que se hará a la población.

Expuso que los sueros consisten en sustancias presuntamente de vitaminas, que son utilizadas tras una resacar de cansancio.

“Entonces, este estamos en espera de los resultados finales para poder hacer un análisis, porque es una práctica que existe desafortunadamente en muchos sitios de que cuando alguien se toma demasiado alcohol o alguien se siente cansado, se conecta en algunos de sus sueros.

“Y lo que nosotros estamos esperando es tener los resultados para hacer un llamado a la población”, dijo.

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FGR