Arranca credencialización de salud rumbo al Servicio Universal, anuncia Federación

Este mes iniciará el registro de las y los mexicanos para expedir la credencial de salud, la cual además de ser un paso rumbo al Servicio Universal de Salud, podrá ser utilizada como una identificación oficial.

Al presentar durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum los avances para concretar el Servicio Universal de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, destacó que con este plan el gobierno mexicano alcanzará a garantizar el derecho a la salud.

Eduardo Clark García Dobarganes comentó que a partir de la credencialización, ésta funcionará como identificación oficial para cualquier uso, es decir, ante trámites gubernamentales, privados, servicios básicos, entre otros, incluido el registro para los programas del Bienestar.

Eduardo Clark García Dobarganes señaló que reemplazará paulatinamente los carnets que otorgan los institutos de salud a sus derechohabientes.

Destacó que más adelante se convertirá en el “pase de entrada” al sistema de salud integral y universal que, se espera, esté listo en este sexenio.

Para enero de 2027 se tiene previsto el inicio de múltiples servicios para atender de manera oportuna diversos padecimientos y situaciones de salud que requieran priorizarse.

Dados ofrecidos por el Subsecretario de Salud. ı Foto: Captura de pantalla.

Dentro del proyecto se prevé una atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización a toda persona que llegue a requerir este servicio.

También atenderá embarazos de alto riesgo y partos de emergencia; un plan de ‘Código infarto’, con servicios de hemodinamia; Código cerebro, para atender cualquier emergencia cerebrovascular; atención y diagnóstico para cáncer de mama; continuidad de tratamientos en padecimientos como insuficiencia renal, cáncer y trasplantes.

Otras acciones consideradas son la vacunación, en torno al plan universal y las consultas de atención primaria, para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos.

Después de echar a andar esto se prevé que para el segundo semestre haya intercambio de servicios especializados como laboratorio, imagen y radioterapia.

En 2028 se alista el surtimiento universal de recetas médicas, consulta externa de especialidad y hospitalización referenciada, así como la atención de primer nivel.

Afirmó que todo este plan se acompañará de innovación, como el desarrollo de una aplicación móvil de servicio universal de salud, la cual contendrá, por ejemplo, la credencial digital de salud y se podrá consultar en tiempo real la derechohabiencia, además de las unidades de salud y hospitales disponibles.

Para 2027 se planea incorporar a la aplicación la posibilidad de sacar citas, obtener información para servicios específicos, consultar el historial médico y expediente digital.

También se contará con un seguimiento al programa de Salud Casa por Casa, donde adultos mayores podrán consultar qué médico y enfermera es el que los visita.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, comentó que el registro iniciará con los adultos mayores a 85 años, quienes deberán registrarse entre el 13 y 30 de abril, de lunes a sábado en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

La Secretaria del Bienestar en Palacio Nacional este martes. ı Foto: Captura de pantalla.

Para esta ocasión, se comenzará en 21 localidades del país y se prevé el registro de dos millones de personas.

Para iniciar el trámite se deberá presentar identificación oficial con fotografía, documento probatorio de identidad, CURP, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto.

Señaló que cada mes se informará qué grupos de edad son los que continuarán en el registro.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el registro inició sólo en determinados municipios para probar el sistema que se implementará y más adelante, continuar con el registro a toda la población.

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FGR