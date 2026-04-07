‘El 85′, fundador del CJNG, se declara culpable en EU

Eric Valencia Salazar, alias “El 85”, formalizó este martes un acuerdo con las autoridades estadunidenses al declararse culpable por traficar cocaína desde México a los Estados Unidos.

“El 85”, originario de Jalisco, fue colaborador de delincuentes como Ignacio Coronel Villarreal, “Nacho”, y Óscar Nava Valencia, “El Lobo”.

Además, formó parte de la fundación del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con la minuta de la Corte Federal de Washington, la audiencia contra “El 85” estaba programada a las 10:00 horas ante el juez James Boasberg, sin embargo, por cuestiones de agenda, fue reprogramada a las dos de la tarde de este mismo 7 de abril.

“La Corte acepta la declaratoria y el acusado es declarado culpable”, se lee en la minuta, que además determinó que tanto la defensa del hombre como la fiscalía estadunidense deberán redactar un memorándum de sentencia para establecer la pena que recibirá Valencia Salazar.

La fecha de sentencia a “El 85”, fue establecida para el 31 de julio próximo a las 11:00 horas.

En septiembre de 2022, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a “El 85”, identificado como cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los principales generadores de violencia.

La detención de “El 85” formó parte del trabajo conjunto que el Ejército efectuó junto con la Guardia Nacional (GN) para actuar contra operadores relevantes del crimen organizado.

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FGR