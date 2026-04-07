Oposición en Senado rechaza resolución de la SCJN que permite congelar cuentas sin orden judicial

PAN y PRI coincidieron este martes en rechazar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda a cancelar cuentas bancarias por simple denuncia y sin orden judicial, al advertir que viola el principio de presunción de inocencia y consolida un patrón autoritario impulsado por Morena.

El senador del PAN, Raymundo Bolaños Azocar calificó la resolución de “tremendamente peligrosa” y alertó que abre la puerta a persecuciones políticas. “No se pueden o no se podrían ‘congelar’ cuentas con un elemento de sospecha”, afirmó en entrevista.

“La ciudadanía no tiene que pasar por ello porque luego es un martirio para todas y para todos el poder generar una apertura de esa manera”, señaló.

Advirtió que las consecuencias pueden ser “a veces irreparables” para pequeñas y medianas empresas, y cuestionó los criterios de aplicación: “El gran problema de todo esto es la discrecionalidad, es el hecho de que a unos sí y a otros no. ¿Con el criterio de quién? (...) El que haya una discrecionalidad de este tamaño con ese criterio puede ser inclusive terrorismo político, a lo que lleguemos ya”.

PRI no avalará resolución de la Corte

El coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, la calificó como “un despropósito”: “Esa es la construcción del Estado autoritario que Morena ha venido confeccionando desde el sexenio pasado”.

Añorve Baños comparó la medida con prácticas de regímenes no democráticos. “Ya sabemos cómo funciona, igual que en Venezuela, solo por sospecha”, afirmó, y aseguró que el PRI no avalará ese camino: “El PRI nunca estará de acuerdo en crear este tipo de condiciones autoritarias”.

Al ser cuestionado sobre si el Poder Legislativo podría frenar la resolución, el priista atribuyó la decisión a la captura del máximo tribunal: “Ahí está lo que esta Corte que es de Morena, la mayoría de los ministros y ministras, resolvieron en contra del Estado de Derecho y en contra de la Constitución”.

Resolución “debe llegar a instancias internacionales”

Ante la pregunta de si el asunto podría derivar en una sanción internacional, Bolaños Azocar respondió de forma afirmativa, sin embargo reconoció que ello puede tardar.

“Debe acabar en instancias internacionales. Va a llegar, te lo garantizo, va a llegar la sanción para el gobierno mexicano con este tipo de criterios, pero va a tardar mucho en que ocurra.”

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cehr