Roberto Velasco se reúne con la Jucopo del Senado y encamina su ratificación como canciller

Roberto Velasco se reunió este martes con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, en el primer paso hacia su ratificación como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien renunció el miércoles por motivos de salud.

Ignacio Mier, presidente de la JUCOPO, confirmó el encuentro en un mensaje en X: “En el Senado de la República recibimos con gusto a @r_velascoa, designado como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a propuesta de la Presidenta @Claudiashein”.

Tras la reunión, el Senado acordará la ruta para el proceso de ratificación.

Conforme al reglamento, Velasco deberá comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores, diligencia prevista para el jueves. El pleno podría votar el nombramiento en la sesión del martes 14 de abril.

En el Senado de la República recibimos con gusto a @r_velascoa, designado como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a propuesta de la Presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/mPTjmc5JZD — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 7, 2026

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FGR