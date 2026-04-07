Traficante ligado a tragedia en Chiapas se declara culpable en EU

Daniel Zavala Ramos, alias “Dany ZR”, se declaró culpable ante una corte federal en Estados Unidos por su participación en una red de tráfico de personas vinculada con el accidente ocurrido hace cuatro años en Chiapas, donde murieron al menos 56 migrantes y más de 100 resultaron heridos.

El caso lo coloca como uno de los responsables directos de una de las tragedias migratorias más graves registradas en México.

Originario de Guatemala, el acusado reconoció que formó parte de una estructura dedicada al traslado ilegal de personas hacia Estados Unidos, con operaciones que cruzan territorio mexicano mediante rutas clandestinas y vehículos de carga como el que se accidentó en Tuxtla Gutiérrez el 9 de diciembre de 2021.

La embajada de Estados Unidos en México lanzó una advertencia en contra la migración ilegal. ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con el expediente judicial, el grupo reclutó migrantes, cobró cuotas y organizó rutas que incluían trayectos a pie, así como traslados en microbuses, camiones de carga y tráileres.

La investigación señala que los migrantes pagaron a los traficantes para cruzar México rumbo a Estados Unidos. En algunos casos, la organización proporcionó a menores frases específicas para responder ante autoridades migratorias en caso de detención.

Zavala Ramos enfrenta cargos por conspiración para introducir personas sin documentos a Estados Unidos, con agravantes que incluyen poner en peligro la vida, causar lesiones graves y provocar la muerte de las víctimas. Un juez federal fijó la audiencia de sentencia para el próximo 7 de julio, donde el acusado podría recibir una condena de hasta cadena perpetua.

La indagatoria involucró a diversas agencias de seguridad de Estados Unidos, así como a autoridades de México y Guatemala. La captura del acusado se concretó luego de su extradición el año pasado. El caso formó parte de una estrategia más amplia dirigida a desarticular redes de tráfico humano y organizaciones criminales transnacionales en el continente.

Cifras oficiales indicaron que las acciones de este grupo de trabajo han derivado en más de 450 detenciones a nivel internacional, 395 condenas y al menos 345 sentencias de prisión relevantes contra responsables de tráfico de personas hacia Estados Unidos.

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MSL