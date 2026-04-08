Gobierno alista plan sustentable para contar con 3.6 veces más de gas natural por cuenta propia

La titular de Energía y el de Pemex, en la Mañanera de Sheinbaum.

A fin de que la dependencia que tiene México del gas natural que se importa de extranjero, particularmente de Estados Unidos, se reduzca, el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Energía, traza un plan para aprovechar sus reservas naturales alrededor del Golfo de México y así contar con 3.6 veces más de dicho recurso para su disponibilidad dentro del país, dentro de una meta en tiempo de diez años, es decir, hacia 2035.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presentó en la conferencia Mañanera del Pueblo, el proyecto del Gobierno de México para fortalecer la seguridad energética mediante el incremento en la producción de gas natural y reducir la dependencia del país en la importación de este insumo estratégico, el cual, explicó, es fundamental tanto para la generación de energía eléctrica como para el desarrollo de la industria.

El plan expuesto durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, aún no es un hecho, ya que se habrá de conformar un comité de científicos y especialistas para que la explotación que se pretende se realice de manera sustentable, es decir, con cuidado del suelo, la protección de mantos acuíferos y el uso eficiente del agua.

Actualmente, en México se consumen nueve mil millones de pies cúbicos de gas natural, de los que 2.3 son producidos por Pemex y 6.8 lo importa, lo que significa que el país es altamente dependiente del extranjero.

Específicamente, 75 por ciento del gas proviene de Estados Unidos, de puntos en Texas y California.

La propuesta presentada este miércoles plantea que los 2 mil 300 millones de pies cúbicos que se producen dentro del país, a cargo de Pemex, pasen a ocho mil 310 en 2035, por medio de estrategias de explotación convencional adicional y de yacimientos de geología, es decir, una técnica de ‘fracking’, pero que se buscará sea sustentable.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que las reservas naturales se encuentran en cuencas alrededor del Golfo y el sureste del país, principalmente, dando como recursos prospectos de gas natural 83 mil 138 millones de pies cúbicos en campos convencionales y 141 mil 494 en no convencionales.

Este último, encontrándose a profundidades que requieren “estimulación” para su extracción, al encontrarse en rocas de baja permeabilidad y en roca generadora, conocida como lutitas.

Para aprovechar dichas reservas, se buscarán vías sustentables con desarrollo científico, reconociendo que existe el reto de realizar la explotación con bajo impacto en el uso del suelo y disposición de residuos; cero riesgo de contaminación de acuíferos y el cuidado de los recursos hídricos.

El director de Pemex señaló que si se cumplen estas expectativas, México estará cerca de alcanzar su autosuficiencia en 2035.

“Al final de los próximos diez años podríamos llegar prácticamente a 8, 8 más de 8, 8.6 de producción de gas. Si comparamos con la gráfica que ha presentado la secretaria, que tenemos un consumo en actualmente de nueve, digamos, y llegamos a 8, estaríamos muy cerca, pero muy cerca de la autosuficiencia, si aprovechamos estos recursos”, dijo.

Para determinar si este plan se lleva a cabo o no, se conformará un comité de científicos y especialistas en manejo de agua, explotación sustentable, geología y medio ambiente, que serán los encargados de brindar sus consideraciones y recomendaciones dentro de dos meses.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que dicho comité será presentado la próxima semana, debido a que aún se revisa que se trate de perfiles no se vinculen con asuntos políticos y así asegurar que la opinión que viertan sólo sea con enfoque técnico.

“Este comité de científicos queríamos presentarlo hoy, pero todavía estamos revisando que realmente… que no haya un asunto político, que sea una definición técnica en este tema. Entonces, vamos a presentar este comité científico el próximo miércoles. Y ellos se van a quedar por lo menos 2 meses a decir si es factible o de plano no es factible. Y si sí es factible, ¿cómo?, ¿y cuánto cuesta?, ¿y cómo podría hacerse? ¿Qué ponemos en el centro? La soberanía, el desarrollo del país.

La secretaria de Energía, Luz Elena González recordó que el gas natural es un combustible fósil que resulta altamente eficiente en la producción de energía, con una menor cantidad de emisiones contaminantes, razón que ha llevado a considerarlo un insumo que ayudará a la transición energética.

Resaltó que la importación de gas se acrecentó desde 2010, pero en 2018 se logró detener una “tendencia negativa”, a pesar de la cual la dependencia sigue siendo elevada.

De allí, comentó que México cuenta con el complejo de Cantarell para extraer gas natural; sin embargo, enfrenta una alta contaminación derivado de los procesos que se le aplicaron en la explotación hecha en gobiernos pasados.

Expuso que la alta dependencia de las importaciones de gas genera incertidumbre en la garantía del suministro: expone a variaciones en los precios internacionales del combustible, hay vulnerabilidad ante eventos climáticos que afectan los puntos de donde se importa el gas, es decir, que lo que ocurra con éste se encuentra fuera de las manos de México.

Por ello, también se buscará generar electricidad con fuentes renovables, con una meta de 24 al 38 por ciento hacia el final del sexenio, de manera que se reduzca el uso de gas natural para la generación de energía eléctrica.

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FGR