Inmovilizar cuentas sin juez viola la Constitución: Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, cuestionó la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permite la inmovilización de cuentas bancarias sin resolución judicial, al advertir que dicha medida “claramente viola la Constitución” y podría afectar a miles de familias en el país.

Al fijar su postura a título personal, la legisladora sostuvo que esta decisión abre la puerta a abusos por parte del Estado.

“Bloquear o inmovilizar las cuentas sin una resolución judicial, claramente viola la Constitución”, afirmó, al señalar que se trata de una medida “altamente tentadora para el régimen en turno”.

Advirtió que el impacto no se limita a empresarios, sino que podría extenderse a trabajadores que dependen de esas fuentes de empleo.

#EnPortada 📰 | El pleno de la SCJN declaró constitucional la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, con seis votos a favor y tres en contra, a su vez, abandonó el criterio… pic.twitter.com/aKLkS5rkYj — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 7, 2026

“Si le inmovilizan las cuentas a un empresario, el impacto va a ser para los trabajadores porque no van a tener posibilidad de cobrar su siguiente quincena”, explicó.

Además, subrayó que los procesos legales para revertir estas decisiones suelen prolongarse más allá de lo previsto. “El problema es que esa injusticia hoy no se está resolviendo en seis meses”, dijo.

En ese sentido, consideró que la resolución genera incertidumbre jurídica y podría afectar la inversión en México. “Es una decisión errónea, que va a lastimar a mucha gente”, insistió.

En otro tema, la diputada alertó sobre posibles riesgos en la construcción del Tren Maya, particularmente en el tramo cinco, tras la difusión de imágenes sobre presuntos hundimientos.

“Resulta fundamental que las autoridades informen con transparencia sobre la situación real de esta obra”, señaló, y agregó que se debe “hacer todo lo técnicamente viable para evitar una tragedia”.

Hoy discutiremos el Plan B en la Cámara de @Mx_Diputados. Garantizo un debate amplio y plural para que todos los grupos parlamentarios argumenten y defiendan sus posiciones.



Es indispensable asegurar la estabilidad estructural del Tren Maya para evitar una tragedia. Las… pic.twitter.com/A1vP2aw4Kn — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) April 8, 2026

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LMCT