Rescatan con vida a segundo minero en El Rosario, Sinaloa

'Ya se encuentra fuera de la mina'

Francisco Zapata Nájera fue localizado con vida y rescatado la mañana de este miércoles 8 de abril, luego de permanecer 14 días atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

El Comando Unificado informó que el operativo concluyó a las 10:36 de la mañana, tras ubicar al trabajador el martes 7 de abril por la tarde. Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, salió a la superficie bajo un dispositivo de emergencia que incluyó valoración médica inmediata dentro del yacimiento.

Paramédicos estabilizaron al minero en el sitio antes de su traslado aéreo. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana lo llevó al Hospital General de Mazatlán, donde especialistas asumieron su atención para evaluar su estado de salud tras más de dos semanas bajo condiciones extremas.

🚨#ÚLTIMAHORA | El minero Rafael Francisco Zapata Nájera, de 42 años, fue rescatado con vida de la mina Santa Fe, en el Rosario, Sinaloa, informó el Comando Unificado. https://t.co/vmbJMmda62 pic.twitter.com/aBYNreYn1u — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 8, 2026

Autoridades federales organizaron el rescate a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad y brigadas estatales. El equipo técnico sostuvo maniobras ininterrumpidas para reducir niveles de agua y retirar material acumulado dentro de la mina.

Laura Velázquez Alzúa, titular de Protección Civil, mantuvo contacto directo con familiares durante todo el proceso. “Se brinda información oportuna sobre el progreso de las maniobras”, señaló.

Durante la Conferencia Matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se confirmó que se encontró a un minero sin vida. La mandataria federal lamentó el fallecimiento e informó sobre los trabajos que continuaban en el sitio del incidente.

Rescatan con vida a segundo trabajador de la mina Santa Fe ı Foto: X @CNPC_MX

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LMCT