Se esperarán conclusiones del Grupo Interdisciplinario para reportar orígenes de derrame en el Golfo: Sheinbaum

Aspecto del derrame de crudo en la playa Las Barrillas, Veracruz, el 4 de marzo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se esperará a que el grupo interdisciplinario concluya su labor, para determinar cuáles fueron los orígenes del derrame de hidrocarburo sobre el Golfo de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que se han mantenido las observaciones desde inicios del año y, a raíz del derrame identificado, se han llevado a cabo las labores de limpieza en las costas.

“Hasta el momento vamos a esperar a las conclusiones del grupo científico y lo que sí les podemos decir pues es la limpieza que se está haciendo y muy pronto ya se dará la conferencia de prensa para dar a conocer todo”, declaró.

La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) informó que un equipo interdisciplinario de 11 instituciones analiza las causas del derrame de petróleo en el Golfo de México.



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Pemex, Marina y autoridades… pic.twitter.com/4u6z0Nm4eQ — Hipócrita Lector (@HipocritaTweet) April 8, 2026

Recordó que actualmente hay 11 instituciones a cargo del análisis de imágenes de satélite, bajo coordinación de la titular de la Secretaría de Ciencias, Rosaura Ruiz.

En días pasados, la presidenta comentó que “más allá de las causas” de este desastre, se logró un trabajo de limpieza, el cual dijo que, si no se hubiera hecho, entonces no se habrían registrado los indicadores turísticos que se tuvo esta Semana Santa.

Aseguró que, de manera preliminar, hubo un 80 por ciento de ocupación hotelera en los principales centros turísticos, contrario a como algunos reportes lo aseguraron en medios de comunicación.

Además, explicó que el control debía ser de forma permanente e incluso el objetivo es “construir un Observatorio del Golfo con las distintas instituciones de educación superior y de investigación de nuestro país, así como lo estamos haciendo por el Pacífico”.

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LMCT