Tras rescate de minero en Sinaloa, Sheinbaum destaca resistencia de Batallón de Atención a Emergencias.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó la fe y la resistencia y la fe del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano y del minero que fue rescatado ayer, después de 13 días atrapado en la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa.

“Estoy segura que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes”, dijo la mandataria federal en la red social X, donde compartió un video del rescate del trabajador.

En el material, se pudo observar cómo el minero salía de la zona del derrumbe a bordo de un vehículo, para abordar una ambulancia que lo llevaría a un helicóptero, el cual lo traslado a un hospital para su atención médica.

El video compartido por la Presidenta Claudia Sheinbaum correspondió al final del rescate de Francisco Zapata Nájera, un minero de 42 años que fue rescatado con vida el 7 de abril de 2026, tras 13 días que estuvo atrapado por un derrumbe.

El derrumbe ocurrió el pasado 25 de marzo de 2026, alrededor de las 14:00 horas. Desde ese momento, las autoridades federales y de Protección Civil conformaron un equipo de rescate para liberar a los trabajadores que quedaron bajo las piedras.

Los excepcionales integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, la fe y la resistencia de un minero hicieron posible este asombroso rescate después de 13 días. Estoy segura que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes. pic.twitter.com/smhcpAuoxY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 8, 2026

El colapso fue provocado por la ruptura de una presa de jales y la entrada de agua y sedimentos, según informaron las autoridades. Tras el hecho quedaron atrapados cuatro mineros.

Hasta el momento, las autoridades han logrado rescatar a 3 mineros, dos con vida y uno muerto. El del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano trabaja para rescatar al último hombre atrapado en la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa.

La ubicación del último minero atrapado aún se desconoce, por lo que las labores van a continuar hasta encontrarlo.

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JVR