Ya suman 8 muertes por contaminación de sueros

Tras los primeros análisis realizados a los sueros vitaminados que provocaron daños a 11 personas en Sonora, se presume que el caso podría vincularse a una contaminación bacteriana, expuso el secretario de Salud, David Kershenobich.

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Salud (Ssa) estatal confirmó que el número de muertos ya ascendía a ocho, mientras que dos se recuperaban y una más permanecía hospitalizada.

Durante la conferencia matutina, David Kershenobich detalló que, hasta entonces, se habían identificado 10 personas afectadas. Adicionalmente, se encontró un onceavo caso, que se trata de una persona que habría recibido inyecciones en la rodilla, pero ya se encuentra dada de alta.

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11 personas fueron hospitalizadas por la aplicación de los sueros vitaminados

Las muestras de los sueros fueron recogidas y enviadas a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en donde se han comenzado los análisis de la sustancia.

Los resultados preliminares arrojaron evidencias de una contaminación bacteriana, de la cual, las personas afectadas con el suministro de las dosis presentaron síntomas como altos niveles de glóbulos blancos y coagulación intravascular, los cuales se asocian a sepsis, explicó.

A pesar de esto, el funcionario federal comentó que aún esperan los resultados finales y, a partir de ello, determinarán el llamado que se hará a la población.

Agregó que los sueros consisten en sustancias presuntamente vitaminadas que son utilizadas tras una resaca o cansancio: “Entonces, estamos en espera de los resultados finales para poder hacer un análisis, porque es una práctica que existe, desafortunadamente, en muchos sitios. Cuando alguien se toma demasiado alcohol o se siente cansado, se aplica sueros. Y lo que estamos esperando es tener los resultados para hacer un llamado a la población”.