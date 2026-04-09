Autopista México - Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 9 de abril

La autopista México-Puebla registra circulación continua este jueves, aunque con tramos de tránsito lento en distintos puntos, principalmente durante las horas de mayor afluencia vehicular. Autoridades viales señalan que, si bien no hay cierres generalizados, se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a las condiciones del camino.

¿Habra afectaciones hoy?

De acuerdo con los reportes más recientes, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 9 de abril.

La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos; sin embargo, el flujo vehicular es constante, especialmente en dirección hacia la Ciudad de México, donde suele concentrarse mayor carga en horarios laborales.

A lo largo del día, pueden presentarse reducciones de velocidad derivadas de incidentes menores, como vehículos descompuestos, percances viales o maniobras de incorporación en tramos concurridos.

Por ello, autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo permanente para atender cualquier eventualidad.

Zonas con tránsito lento

Entre los puntos donde se reporta mayor carga vehicular o posibles afectaciones destacan:

El tramo cercano al kilómetro 20 , donde recientemente se realizaron trabajos de infraestructura.

La caseta de San Marcos , uno de los accesos más transitados hacia la CDMX.

Los sectores de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con alta densidad vehicular.

El ingreso a la capital por Calzada Ignacio Zaragoza, donde suelen generarse cuellos de botella.

En estas zonas, los conductores pueden encontrar circulación intermitente o avance a baja velocidad, especialmente en horas pico.

Durante los días previos, la autopista México-Puebla fue escenario de cierres parciales y desvíos temporales, principalmente por obras relacionadas con el proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha, así como por trabajos de rehabilitación en carriles laterales.

Aunque estas labores concluyeron en su fase principal, autoridades no descartan que puedan realizarse ajustes o trabajos complementarios, lo que podría generar afectaciones menores en la circulación en los próximos días.

Recomendaciones para automovilistas

Ante estas condiciones, se recomienda:

Consultar el estado del tráfico en tiempo real antes de salir.

Salir con anticipación , especialmente en horarios laborales.

Respetar límites de velocidad y señalización .

Mantener distancia prudente entre vehículos .

Evitar distracciones, como el uso del celular al conducir.

Aunque la autopista México-Puebla mantiene operación estable este 9 de abril, se trata de una vía con alta demanda diaria, por lo que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar contratiempos en el trayecto.

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MSL