Avanzan obras federales de infraestructura; van más de 4.8 mil km atendidos

El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ofreció la información en Palacio Nacional.

A 18 meses de iniciado el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, más de cuatro mil 800 kilómetros de la infraestructura carretera en el país ya han sido intervenidos con obras de construcción, modernización y conservación.

Durante la conferencia de prensa presidencial, Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expuso que se han concluido obras de construcción o modernización en 360 km, mientras que ya se terminaron otros 4 mil 500 de conservación. Adicionalmente, ya se concretó la construcción de 78 puentes.

La inversión contemplada en esto es de 315 mil 331 millones de pesos, entre el sector público y el privado; además, se generaron 945 mil 993 empleos.

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Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Expuso que en el avance de ejes prioritarios para la administración en curso, ya se han concluido las obras en 306 km, de los dos mil 485 km que se tienen planeados atender.

Entre estas obras se encuentra el camino Salina Cruz-Zihuatanejo, en donde se intervendrán 423 kilómetros con una inversión de 24 millones 969 mil pesos.

Otro camino intervenido es el de Toluca-Zihuatanejo, que comprende 372 km; el puente Nichupté en Quintana Roo; el puente Rizo de Oro, el cual se espera concretar en junio de este año.

En cuanto a autopistas, se contempla la modernización de 977 km, de los que hasta ahorita se han concluido 47 km.

En cuanto a la reconstrucción de las afectaciones provocadas por las lluvias, subrayó que aunque hay paso en los caminos dañados, la reconstrucción formal de los caminos inicia este mes.

Hasta ahora, el balance es de 396 tramos, 94 puentes.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que este inicio de obras se da hasta este momento porque se tenía que atravesar por el proceso de licitación, por lo cual subrayó que esto no significa que el gobierno ya se haya olvidado de atender esta zona.

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FGR