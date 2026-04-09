Exhibe el Museo Vivo del Muralismo piezas mundialistas de César Menchaca, impulsor del arte wixárika: Mario Delgado

A la izquierda de la imagen el Secretario de Educación Pública federal.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, invitó a las comunidades educativas del país —estudiantes, docentes, autoridades escolares, madres, padres y familias— así como al público en general a visitar el Museo Vivo del Muralismo (MVM) para conocer la obra del artista César Menchaca, promotor del arte wixárika, como parte de las actividades culturales enmarcadas en el año mundialista.

Delgado Carrillo, celebró la incorporación de nuevas obras, particularmente de arte popular, ya que fortalecen el acceso al arte y la cultura en espacios públicos y afirmó que estas expresiones artísticas permiten visibilizar el talento de los pueblos originarios, así como el trabajo de manos artesanas que dan vida a piezas cargadas de identidad, tradición y creatividad.

Detalló que el maestro César Menchaca, reconocido como uno de los principales promotores del arte wixárika a nivel mundial, transforma la artesanía tradicional en arte contemporáneo monumental mediante la aplicación de millones de chaquiras de cristal colocadas a mano, integrando símbolos y motivos de profundo significado espiritual.

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Por su parte la directora del MVM, Gloria Angélica Falcón Martínez, comentó que en los patios y exteriores del recinto y sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las y los visitantes podrán apreciar las piezas monumentales: Flamingo, Balón Monumental (en sus dos versiones), Botín México, Botín Messi y Playera Monumental, a las que se suma Cabeza de Catrín.

Añadió que todas las esculturas, elaboradas en gran formato con resinas y chaquiras de cristal, se distinguen por la reinterpretación del lenguaje visual wixárika y la reutilización de materiales —particularmente plásticos—, articulando una reflexión entre arte, espacio público y conciencia ambiental.

Finalmente, el titular de la SEP subrayó que esta muestra constituye una apología del arte público que consolida al MVM como un espacio clave para la difusión artística, al ofrecer un entorno donde la educación y la cultura convergen en beneficio de la sociedad, promoviendo la reflexión, el sentido de pertenencia y el reconocimiento del patrimonio cultural.

El MVM abre sus puertas de miércoles a lunes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con entrada gratuita en su sede ubicada en República de Argentina 28, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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FGR