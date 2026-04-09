Hospital General va por impulso a la investigación mediante convenio con la UNAM

El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la investigación clínica y la formación de especialistas, mediante un esquema conjunto de trabajo académico y científico.

El acuerdo, con vigencia inicial de tres años, permitirá desarrollar proyectos orientados a atender los principales retos de salud pública en el país, a través del uso de innovación tecnológica y generación de conocimiento.

Como parte de esta alianza, el Centro de Investigación “Ruy Pérez Tamayo” concentrará las actividades conjuntas, al facilitar el intercambio de infraestructura y recursos técnicos entre ambas instituciones, lo que permitirá impulsar protocolos de investigación con impacto directo en la atención de pacientes.

El Hospital General de México aportará su experiencia operativa y docente. La institución atiende alrededor de un millón de consultas al año y realiza 35 mil cirugías, de las cuales 60 por ciento son de alta especialidad, lo que lo posiciona como referente en la región.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que este convenio representa un compromiso institucional para atender los desafíos en materia de salud, al tiempo que recordó que la relación entre ambas instituciones se remonta a 1905, cuando el hospital comenzó a funcionar como espacio formativo para personal de enfermería y distintas especialidades médicas.

Por su parte, la directora del hospital, Alma Rosa Sánchez Conejo, destacó que el nosocomio cuenta con 90 especialidades y cuatro subespecialidades avaladas por la máxima casa de estudios, además de la necesidad de integrar talento de otras áreas del conocimiento para fortalecer el proyecto.

El convenio contempla también la incorporación de inteligencia artificial para el análisis de grandes volúmenes de datos clínicos, lo que permitirá mejorar la precisión en diagnósticos y ampliar el alcance de los resultados científicos.

Bajo la dirección de Carolina Sepúlveda Vildósola, la Facultad de Medicina tendrá un papel relevante en la docencia y la innovación dentro del hospital, con un enfoque orientado a la aplicación práctica del conocimiento.

El acuerdo cuenta con el respaldo del doctor David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, y con el reconocimiento de Carlos Arturo Hinojosa Becerril, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, quien destacó el impacto de esta colaboración para fortalecer el sistema sanitario.

Con este convenio, ambas instituciones buscan consolidar modelos de atención, prevención y predicción que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población mediante la integración de investigación científica y práctica médica.

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FGR