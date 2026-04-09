Inauguran Gobierno de Sheinbaum y de Sinaloa unidad de trasplante en Hospital de Culiacán

En el marco del plan de fortalecimiento para la donación de órganos, este jueves fue inaugurada por autoridades federales y de Sinaloa, una nueva área de trasplantes, dentro del Hospital General de Culiacán.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, calificó la unidad como un símbolo para la gratuidad del servicio médico y precisó que a tres meses de su inicio de operaciones ya se han realizado seis trasplantes.

“Esta unidad es un símbolo para el Bienestar, para la gratuidad de los servicios altamente especializados. Sepa usted que esta unidad ya funciona. Como dijo el gobernador, ya hemos hecho seis trasplantes exitosos en tan solo tres veces y estaremos abriendo la unidad para hacer más trasplantes. Trasplantes de corazón, trasplantes de hígado, trasplantes de pulmón, por supuesto, trasplantes de córnea y trasplantes de riñón”, dijo.

El gobernador, Rubén Rocha Moya aprovechó para externar un reconocimiento y a la Federación por las labores hechas para rescatar a los mineros que quedaron atrapados tras el colapso de una mina.

También expresó respaldo a la creación del Sistema Universal de Salud para garantizar el acceso a servicios médicos a toda la población.

Comentó que en lo que va de su administración se han realizado 162 trasplantes de riñón entre hospitales públicos y privados.

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FGR