Inhabilitan túnel clandestino en Nogales, Sonora; tenía conexión hacia Estados Unidos

Como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, autoridades federales y estatales inhabilitaron un túnel clandestino en Nogales, el cual presuntamente era utilizado para actividades de contrabando y tráfico de personas hacia Estados Unidos.

Informaron que el túnel contaba con una longitud aproximada de 79 metros y una profundidad de 4.5 metros, con dirección hacia territorio estadounidense, lo que sugiere su uso como vía clandestina para el cruce irregular de personas o mercancías.

Este tipo de infraestructura es comúnmente asociada a redes del crimen organizado, ya que permite evadir los sistemas de vigilancia en la frontera y facilita operaciones ilícitas de manera discreta.

En Nogales, Sonora, resultado de trabajos de inteligencia, en una operación coordinada con @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SonoraSeguridad, se inhabilitó un túnel de 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad, con dirección hacia Estados… pic.twitter.com/k3jOLOGQHs — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 9, 2026

Detienen a una persona y aseguran cartuchos

Durante la intervención, las autoridades lograron la detención de una persona, quien estaría presuntamente relacionada con actividades de contrabando y tráfico de personas, delitos que serán investigados por la Fiscalía General de la República.

Asimismo, en el sitio fueron asegurados cartuchos útiles, lo que podría indicar la presencia de grupos con capacidad operativa en la zona, aunque no se reportaron enfrentamientos durante el operativo.

El aseguramiento e inhabilitación de este túnel representa un golpe a las capacidades logísticas de grupos delictivos que operan en la región de Sonora, particularmente en puntos estratégicos como Nogales, donde históricamente se han detectado este tipo de construcciones subterráneas.

Autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad en la frontera norte del país, especialmente en contextos donde convergen fenómenos como la migración irregular y el tráfico ilícito.

El operativo fue realizado de manera conjunta por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, así como autoridades de seguridad del estado de Sonora, en una acción que forma parte de los esfuerzos para reforzar el control en la zona fronteriza.

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MSL